MONDIALE CHIUSO? Chi si aspettava che a Barcellona una riapertura del mondiale di Formula 1, magari approfittando del caldo torrido del Circuit de Catalunya per ritrovare una Mercedes in difficoltà con le gomme come a Silverstone, è rimasto deluso: Lewis Hamilton, anzi, ha impresso al Gp di Spagna un ritmo inarrivabile per chiunque (Verstappen e Bottas inclusi) proseguendo nella sua fuga verso il settimo titolo in carriera. In casa Ferrari, intanto, ennesimo weekend amaro: Leclerc è costretto al ritiro, mentre Sebastian Vettel riaccende la luce grazie a una prestazione gagliarda e alla strategia a una sola sosta che gli ha consentito di concludere al settimo posto una gara che altrimenti lo avrebbe probabilmente visto fuori dalla zona punti.

RADIOBOX #40 Tutti temi che trattiamo nella puntata di stasera del nostro podcast #RadioBox, giunto a spegnere 40 candeline. Non mancherà ovviamente un’ampia finestra sulla MotoGP, con la vittoria di Andrea Dovizioso a Spielberg (all’indomani dell’ufficiale addio alla Ducati), i dubbi su chi potrà vincere il titolo iridato e il commento del pauroso incidente tra Franco Morbidelli e Johann Zarco, che giusto per qualche millimetro non ha coinvolto Valentino Rossi e Maverick Vinales. Come al solito, ampio spazio per interagire in diretta: la puntata numero 40 di RadioBox è trasmessa live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 18 agosto. Non mancate!