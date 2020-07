A TU PER TU CON… Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in pista nel weekend per il Gran Premio di Gran Bretagna, quarta prova di questo strano mondiale 2020. Come ogni martedì, anche RadioBox torna in diretta su Facebook e YouTube, stavolta con un’intervista a un ospite davvero speciale: già pilota in F1 a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, grande protagonista dell’epopea Audi a Le Mans con ben cinque successi nella mitica 24 Ore, Emanuele Pirro è spesso sotto la luce dei riflettori nel suo ruolo di steward nel collegio dei commissari che giudica le manovre di Hamilton e soci nella massima serie.

RADIOBOX #37 Un’occasione ghiotta per fare il punto della situazione parlando del dominio Mercedes, del difficile momento Ferrari – che ha annunciato una svolta nell’organizzazione interna sotto le dipendenze di un Mattia Binotto che ha ricevuto però un altro attestato di stima dal Presidente – ma anche per analizzare alcune tra le più difficili e discusse scelte dei commissari in questo inizio di campionato, senza dimenticare il reclamo Renault contro Racing Point. Non mancherà poi un’ampia pagina sulla MotoGP con il commento del Gran Premio di Andalusia che ha visto il secondo trionfo di Fabio Quartararo, ma anche una bella ripresa di Valentino Rossi. Come al solito, ampio spazio per interagire in diretta: la puntata numero 37 di RadioBox è trasmessa live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 28 luglio. Non mancate!