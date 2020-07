BENTORNATA F1! Il pirotecnico avvio di stagione della Formula 1 ci ha in parte riconciliato con il mondo in questo strano e triste 2020. Il circus è ripartito domenica scorsa dall’Austria e dal circuito del Red Bull Ring che storicamente non ha mai lesinato emozioni, regalandoci una domenica pomeriggio frizzante, ricca di sorpassi, sorprese e colpi di scena. Dalla vittoria di Bottas all’exploit di Leclerc, dal weekend negativo di Hamilton al caso Vettel, senza dimenticare il primo podio in carriera di Norris e il clamoroso doppio ritiro per le due Red Bull, sono tanti i temi da trattare nel nostro consueto video podcast del martedì sera.

RADIOBOX #34 In diretta con la squadra di RadioBox, la nostra consueta finestra sul motorsport ormai giunta alla puntata numero 34, ci sarà lo scrittore Luca Dal Monte – in libreria con l’ultimo lavoro “La Congiura degli Innocenti” sulla storia dell’Alfa Romeo in F1 – che ci aiuterà ad analizzare nel dettaglio il Gran Premio d’Austria. Come al solito, ampio spazio per interagire in diretta: la puntata numero 34 di RadioBox è trasmessa live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 7 luglio. Non mancate!