A TU PER TU CON… Altra puntata di RadioBox, altro grande protagonista del mondo dei motori ospite del nostro salotto. A farci compagnia nella speciale puntata numero 32 del video podcast di MotorBox è infatti Felipe Massa. Il brasiliano di chiare origini italiane, classe 1981, oggi pilota del team Venturi in Formula E, è anche il terzo recordman di presenze al volante della Ferrari in Formula 1, con ben 139 Gp disputati in rosso (meglio di lui solo Michael Schumacher e Kimi Raikkonen).

RADIOBOX #32 Un ospite perfetto per parlare di Formula E, della ripresa del campionato a Berlino (dove si correrà più di metà stagione in otto giorni) e del calendario del mondiale 2021 che lo vedrà ancora tra i grandi protagonisti. Ma anche e soprattutto di Formula 1, con la scelta della Ferrari di sostituire Sebastian Vettel con Carlos Sainz Jr (preferito a Daniel Ricciardo), delle prospettive del “capitano” Charles Leclerc e del futuro della Williams. Con il solito tono scanzonato, RadioBox toccherà anche il tema del possibile ingresso del Mugello in calendario, tornando anche alle polemiche del 2008 per il titolo iridato che Felipe perse proprio sulla linea del traguardo. La puntata #32 è in onda alle 19.00 di martedì 23 giugno per un altro episodio imperdibile su MotorBox, sul nostro canale YouTube e sulla pagina Facebook. Non mancate!