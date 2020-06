QUALE FUTURO? La Formula 1 tornerà in pista tra poco meno di un mese per un Gp d’Austria che aprirà al Red Bull Ring la stagione 2020. Ma in che modo le monoposto si presenteranno in Stiria per le prime due tappe del campionato? Ci saranno aggiornamenti rispetto alle auto viste nei test precampionato di Barcellona? E chi sarà più pronto rispetto agli altri nell'appuntamento che inaugura il mondiale? Possibile stilare una griglia dei valori in campo alla vigilia del primo Gp dell'anno?

RADIOBOX #30 Di questo e tanto altro ancora – come ad esempio il funzionamento del sistema Das della Mercedes, il mercato piloti e le impressioni sui regolamenti del 2022 – parliamo nella puntata numero 30 di RadioBox insieme all’ingegnere, esperto di tecnica F1 sulle pagine del Corriere della Sera e su F1AnalisiTecnica, Piergiuseppe ''SmilexTech'' Donadoni. La puntata 30 del podcast sul mondo del motorsport sarà in onda live alle 19.00 di martedì 9 giugno sul canale YouTube di MotorBox e sulla pagina Facebook.