DIABOLICA MERCEDES La seconda giornata dei test di Barcellona si è aperta con delle immagini che stanno facendo parecchio discutere. Dalle riprese della onboard camera montata sulla W11 guidata da Lewis Hamilton, infatti, è emerso come il pilota britannico possa cambiare la campanatura delle ruote anteriori muovendo in avanti o indietro lo sterzo della sua monoposto. Nei video qui sotto, si nota il sei volte campione del mondo muovere lo sterzo verso di sé a inizio rettilineo e poi spingerlo in avanti prima della staccata, nel momento in cui compare la scritta ''Marker'' sul display. Ai movimenti segue un leggero cambio dell'inclinazione delle ruote.

FUORILEGGE? Il sistema è una novità assoluta e permette al pilota di adattare meglio la propria Mercedes ai diversi tratti di circuito. In attesa delle reazioni da parte degli avversari, è da capire se una simile soluzione possa essere adottata anche nei weekend di gara senza infrangere il regolamento tecnico, oppure se la Mercedes ha deciso di portarla solo in questi test invernali, sia per effettuare prove altrimenti impossibili sia per stupire ancora una volta con le proprie geniali intuizioni. L'articolo attorno a cui la Mercedes ha giocato, sfruttando una probabile zona grigia, è il 10.2.3, il quale stabilisce che ''nessuna regolazione piuò essere apportatata a nessun sistema di sospensione mentre l'auto è in movimento''. Agendo sulla campanatura e non sulle sospensioni, questa norma verrebbe raggirata. Ad ogni modo, Hamilton non ha più utilizzato questo sistema dopo che si sono diffuse le immagini televisive a riguardo.

MEZZOGIORNO DI FUOCO Alle 13:30, durante la sosta per il pranzo, Hamilton sarà in conferenza stampa accompagnato da James Allison: i nostri inviati a Barcellona e gli altri giornalisti presenti cercheranno sicuramente di far luce su questa sorprendente novità.

Segui il nostro Live Test F1 2020, curato dai nostri inviati a Barcellona