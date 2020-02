INIZIO NEL SEGNO DI MERCEDES Al termine della mattina della prima giornata di test invernali, troviamo al comando la Mercedes di Valtteri Bottas. Una novità rispetto al passato, dato che le Frecce d'Argento erano solite nascondersi molto all'inizio delle prove di Barcellona. Il finlandese precede di pochi centesimi la Racing Point di Sergio Perez, vettura dalle forme molto simili a quelle della W11. Alle loro spalle troviamo la Red Bull di Max Verstappen, stakanovista di giornata con già 91 giri completati e il terzo tempo ottenuto con una mescola più dura. In generale, tutte le vetture hanno già completato un chilometraggio notevole, compresa la Williams. Ferrari più nascosta, con Charles Leclerc settimo a circa 9 decimi da Bottas. Da segnalare la presenza in pista per l'Alfa Romeo di Robert Kubica.

TEST BARCELLONA, CLASSIFICA TEMPI DAY-1 (MATTINA)