SCATTA LA STAGIONE 2020 Si accendono finalmente i motori della F1 dopo la lunga sosta invernale. Come da tradizione, il Circuit de Catalunya di Barcellona ospita le due settimane di test prestagionali, da quest'anno ridotte a soli sei giorni totali rispetto agli otto delle passate edizioni. Sarà la prima occasione per un confronto diretto tra le nuove monoposto presentate nei giorni scorsi.

METEO OK Per questa settimana, i meteorologi prevedono cielo principalmente sereno o poco nuvoloso, con temperature pomeridiane miti che permetteranno alle scuderie di testare il comportamento degli pneumatici in condizioni simili a quelle che si troveranno nel corso dell'anno. Un dettaglio importante, considerando il ridotto numero di giornate a disposizione. Ricordiamo che due anni fa, la prima parte dei test venne pesantemente penalizzata dal maltempo, con una giornata completamente persa per via della neve che cadde in mattinata al Montmeló.

MotorBox.com sarà presente in Spagna con gli inviati Salvo Sardina e Simone Valtieri per raccontarvi in diretta i test, con cronaca live, foto e video che troverete sia sul nostro sito sia sui canali social.