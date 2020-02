AFFOLLAMENTO IN SPAGNA Mattinata di traffico intenso sul Circuit de Catalunya di Barcellona. Sul tracciato, che da mercoledì ospiterà i test invernali della F1, si sono alternate in pista la Renault RS20, la Williams FW43 e la Haas VF20. Tutti e tre i team hanno sfruttato il filming day concesso dal regolamento per effettuare lo shakedown delle nuove monoposto, il team americano addirittura prima di presentare ufficialmente la vettura.

The #VF20 takes to the track for the very first time 🤩#HaasF1 pic.twitter.com/aaIuDyKPv8 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 17, 2020

HAAS GIOCA D'ANTICIPO La Williams è scesa in pista poche ore dopo aver presentato online la sua FW43. Con il filming day, il team di Grove ha spazzato via i dubbi su possibili ritardi nella consegna della vettura, evitando dunque una ripetizione della figuraccia del 2019. L'onore del battesimo è toccato a George Russell. La Haas, dal canto suo, ha bruciato i tempi facendo scendere in pista la propria monoposto prima dello svelamento ufficiale, in programma sulla pit-lane del circuito di Barcellona la mattina prima dell'inizio dei test. In questo caso è stato Romain Grosjean a mettersi al volante.

NE RESTANO SOLO DUE Dopo questa intensa giornata, solo la Ferrari e la Racing Point (che presenterà tra poche ore la sua nuova vettura) devono effettuare lo shakedown. Il team di Maranello è atteso in pista per il suo filming day nella giornata di martedì, sempre sul circuito di Barcellona.