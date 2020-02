PRONTA PER I TEST La Renault spazza via i dubbi emersi dalla paradossola presentazione avvenuta a Parigi la scorsa settimana, quando i giornalisti convocati a Parigi hanno incontrato il team al gran completo ma senza poter vedere fisicamente la nuova monoposto della casa francese. La RS20 esiste ed è pronta per i test invernali, tanto che quest'oggi ha effettuato uno shakedown sul Circuit de Catalunya, teatro a partire da mercoledì delle prove prestagioniali della F1.

NIENTE COLORI La prima immagine della nuova macchina è stata diffusa dalla stessa Renault, in bianco e nero. Per giocare con la nascita misteriosa di quest'auto, la scuderia nella giornata di venerdì ha diffuso anche un video, sempre in bianco e nero, della vettura caricata sul camion diretto in Spagna. Al volante il nuovo arrivato Esteban Ocon, che da quest'anno farà coppia con Daniel Ricciardo. Probabilmente, così come fatto dagli altri team che hanno svolto il loro filming day come rodaggio delle nuove vetture, anche per la RS20 arriveranno nel corso della giornata altre foto e video.