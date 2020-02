BATTESIMO DAVANTI A SIR FRANK Alla presenza del fondatore Frank Williams, la scuderia di Grove si è radunata per assistere alla prima messa in moto della nuova FW43, la monoposto che prenderà parte al mondiale 2020 di F1. Il momento è stato immortalato da un video poi diffuso sui social, nel quale ovviamente non si vede praticamente nulla della vettura.

Who else is fired up for the 2020 season? 🔥 pic.twitter.com/9eW4ylMU5J — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 6, 2020

SEGNALE POSITIVO La Williams ha annunciato che il lancio della FW43 avverrà solo in forma digitale il prossimo 17 febbraio, due giorni prima dell'inizio dei test invernali sul Circuit de Catalunya. Questa decisione ha alimentato i rumors su un possibile nuovo ritardo nella consegna della macchina, un bis di quanto accaduto nel 2019 che i vertici del team avevano dichiarato di voler evitare. Questo video va in direzione opposta e lascia intendere che potremo vedere la FW43 in pista fin dal primo giorno di prove a Barcellona.

DOLLARI CANADESI PER RINASCERE Il team inglese può contare quest'anno sull'iniezione di denaro arrivata con l'ingaggio di Nicholas Latifi al posto di Robert Kubica. Il canadese affiancherà il confermato George Russell, portando in dote i dollari di Sofina, la terza più grande azienda alimentare del Canada, nonché sponsor come Lavazza. La Williams, inoltre, ha annunciato questa settimana l'ingaggio di Jack Aitken come pilota di riserva.