PASSAGGIO RAPIDO Cambio di casacca per Jack Aitken, pilota 24enne giunto quinto lo scorso anno nel campionato di F2. Dopo aver comunicato lunedì la separazione dalla Renault, il britannico è stato annunciato oggi come nuovo pilota di riserva della Williams. In precedenza, nel team della casa francese ricopriva il ruolo di collaudatore.

4 x @FIA_F2 race winner 🏆🏆🏆🏆

GP3 Series runner-up 🥈

Double Formula Renault Champion 🥇🥇



Welcome to the team @JaitkenRacer 👌 pic.twitter.com/jUSvo7B7Hg — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 4, 2020

CARRIERA DI BUON LIVELLO Per Aitken si tratta di un cambiamento importante: nel 2016, infatti, era entrato a far parte della Renault Sport Academy, dopo aver trionfato l'anno precedente in Eurocup Formula Renault 2.0 e nella Formula Renault 2.0 Alps. Negli ultimi anni ha partecipato prima alla GP3, ottenendo due vittorie, 13 podi e classificandosi quinto e poi secondo nel biennio 2016-2017, e poi alla F2, dove ha ottenuto quattro vittorie e nove podi tra il 2018 e il 2019, nonché il quinto posto finale lo scorso anno.

MAGGIOR COINVOLGIMENTO Rispetto al recente passato, Aitken sarà più coinvolto nelle attività della scuderia. Presenzierà a tutti i gran premi della stagione, pronto a sostituire uno dei piloti titolari in caso di necessità. Inoltre, prenderà parte per la prima volta a un weekend di gara di F1, con una presenza già confermata al volante della Williams in una delle sessioni di prove libere del venerdì mattina. ''È un grande onore entrare a far parte della ROKiT Williams Racing come pilota di riserva per la stagione 2020 - ha dichiarato Aitken - La Williams ha una grande tradizione nello sport ed è un onore far parte della squadra. C'è un vero percorso per i giovani piloti del team e mi hanno fatto sentire il benvenuto dalla prima volta che sono stato invitato a Grove e sono salito sul simulatore''.

Aitken conosce molto bene entrambi i piloti titolari della Williams, George Russell e Nicholas Latifi: ''Negli ultimi anni ho avuto una grande rivalità con George e Nicholas e ora sarà bello lavorare con loro con l'obiettivo di spingere avanti il team''. Claire Williams ha dato così il benvenuto al suo nuovo pilota: ''È ovvio da ciò che ha raggiunto finora che Jack è un giovane pilota con una grande carriera davanti a sé. Crediamo abbia le giuste credenziali per raggiungere il massimo nello sport''. Con l'ingaggio di Aitken, sono ben sei i piloti sotto contratto con la Williams per il 2020: oltre a Russell e Latifi, ci sono anche Jamie Chadwick, Roy Nissany e Dan Ticktum nel ruolo di test driver e sviluppatori.