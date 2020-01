FEBBRAIO BOLLENTE Comincia a delinearsi un calendario ben fitto per le presentazioni delle monoposto (o talvolta solo delle livree) dei team iscritti al Mondiale di Formula 1 2020. Dopo Ferrari, Alpha Tauri (la ex Toro Rosso) e McLaren, è arrivato anche l'annuncio della Renault, che toglierà i veli alla sua monoposto 2020 il 12 febbraio prossimo, data che va a incastonarsi perfettamente tra quelle annunciate sin qui, con la presentazione della Ferrari prevista per l'11 febbraio e quella di McLaren e Alpha Tauri rispettivamente 13 e 14 febbraio.

PASSIONE RENAULT L'annuncio è stato dato sui canali social dal team che ha lanciato anche lo slogan Shared Passion, One Vision - Passione condivisa, visione unica, accompagnata dall'immagine dei suoi due piloti Esteban Ocon e Daniel Ricciardo che appaiono ai margini dello sfondo colorato del tradizionale giallo Renault. Alla presentazione, che si svolgerà a Parigi presso l'Atelier Renault sugli Champs Elysees, mastro di cerimonie sarà il team principal Cyril Abiteboul. C'è molta attesa per carpire dalle sue parole i piani futuri del team in Formula 1, visto il delicato momento societario che la casa transalpina sta attraversando.

Le date di presentazione delle monoposto di F1 2020

11 febbraio - Ferrari

12 febbraio - Renault

13 febbraio - McLaren

14 febbraio - Alpha Tauri (ex Toro Rosso)

Team rimanenti: Mercedes, Red Bull, Racing Point, Haas, Alfa Romeo, Williams