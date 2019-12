ROSSO NATALE Negli anni passati ci hanno fatto attendere parecchio per farci conoscere forme e colori dell’ultima monoposto F1. Nel 2020, la Scuderia Ferrari sarà invece presentata con un certo anticipo rispetto alla classica tabella di marcia. Ad annunciarlo, il team principal Mattia Binotto, nel corso della classica festa natalizia della scuderia di Maranello.

SAVE THE DATE 📌



11.02.2020: Don’t miss it 👊🤩#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/BKdDU5Rs7j — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 12 dicembre 2019

GIÙ I VELI La data da segnare in rosso (ovviamente) sul calendario? L’11 febbraio 2020, quando a Maranello cadranno i veli dalla macchina numero 91 della storia della Scuderia fondata da Enzo Ferrari. Una mule car probabilmente piuttosto diversa rispetto a quella che poi si vedrà in pista dal 19 febbraio nei primi test di Barcellona. In questo modo, a detta di Binotto, una volta superato lo scoglio psicologico della presentazione, sarà possibile concentrarsi sulla messa a punto per andare in pista pronti a lottare con Mercedes e Red Bull.