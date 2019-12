Autore:

OSPITE SPECIALE Tutto pronto, martedì 10 dicembre, per un nuovo appuntamento con la puntata 7 di RadioBox. Un appuntamento del tutto speciale perché il salotto di MotorBox ospiterà Luigi Perna, inviato in Formula 1 per la Gazzetta dello Sport. Ampio spazio sarà dedicato all'analisi della stagione 2019 di F1, con un occhio di riguardo nei confronti della Ferrari e di una stagione partita sotto i migliori auspici che però, nel suo svolgimento, ha regalato più dolori che gioie ai fan del Cavallino. Opposta, invece, è stata l'annata di Lewis Hamilton, oggi grande avversario della Rossa, domani possibile sogno proibito. Matrimonio in vista o semplice indiscrezione di mercato? Ne parleremo insieme, come sempre, martedì 10 dicembre 2019 alle 19.00.

IL VIDEO-PODCAST Unitevi a noi per parlare di Formula 1, MotoGP, Formula E, Rally e tanto altro ancora. Come tutte le settimane, live su MotorBox e sul nostro canale YouTube, Alberto Saiu, Luca Manacorda, Salvo Sardina e Simone Valtieri e i loro ospiti si confrontano sulle ultime news dal mondo del motorsport. Informale e divertente, RadioBox abbatte tutte le barriere che vi separano dai protagonisti delle corse. Intervieni tu stesso in trasmissione, attraverso la chat in diretta: a RadioBox tutti possono rispondere a sondaggi e porre le proprie domande agli ospiti presenti in studio, commentando questo articolo o sulla chat live di YouTube.

Il link alla trasmissione sarà inserito in questa pagina a pochi minuti dall'inizio della trasmissione.