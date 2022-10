F1 Austin, Tin Star: RadioBox podcast episodio 4x22 stasera LIVE alle 18.00

Max Verstappen continua a vincere e convincere, regalando alla Red Bull il titolo Costruttori in uno dei weekend psicologicamente più difficili della storia del team, tra le polemiche per l’infrazione del budget cap e il lutto per la scomparsa del fondatore Dietrich Mateschitz. Un successo ottenuto “di forza”, a margine di una gara combattuta e dall’esito non scontato, che ha però incoronato ancora una volta l’olandese, ormai in grado di salire sul gradino più alto del podio per la 13esima volta in stagione (un primato in coabitazione con Vettel e Schumacher ma che può essere ulteriormente esteso).

F1 GP Usa 2022, Austin: il sorpasso di Max Verstappen (Red Bull Racing) a Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1)

RADIOBOX 4X22 Di questo e tanto altro ancora, passando per la domenica Ferrari in chiaroscuro – buona la rimonta di Charles Leclerc, ma il degrado gomme adesso è un cruccio – per la vittoria mancata della Mercedes e per le polemiche sulla gestione di gara Fia, parliamo nell’episodio numero 22 della quarta stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch eccezionalmente alle 18.00 (e non alle 19.00) di stasera, martedì 25 ottobre 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di martedì 25 ottobre 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 25/10/2022