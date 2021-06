RIVOLUZIONE FRANCESE La Formula 1 continua a sorprendere e stupire. Proprio il campionato del mondo che doveva essere una banale ripetizione di quanto visto nel 2020, sta regalando emozioni e gare tiratissime. Una vera e propria rivoluzione che si è completata addirittura in Francia, trasformando in cigno quel brutto anatroccolo del tracciato del Paul Ricard fino a questo momento teatro di corse noiose e dall'esito scontato. Max Verstappen contro Lewis Hamilton, Mercedes contro Red Bull, sono i protagonisti di una lotta senza esclusioni di colpi che vede sorpassarsi in pista (e stavolta anche di strategia ai box) praticamente a ogni gara. Ma è dunque a Le Castellet che il team austriaco, su un tracciato storicamente feudo della scuderia rivale, ha davvero messo la freccia a destra e sorpassato in prestazioni la corazzata campione in carica?

RADIOBOX 3X16 Di questo e tanto altro ancora, passando per la nuova “crisi” della Ferrari fuori dai punti con Sainz e Leclerc ma anche dal ritorno al successo di Marc Marquez, parliamo nella puntata numero 16 della terza stagione di RadioBox insieme allo scrittore e storyteller, Diego Alverà, conduttore del podcast “Velocissimi”. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa, che torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 22 giugno 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!