Il video-podcast

La battaglia per il titolo mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen è definitivamente deflagrata. “Attenti a quei due”, che a Monza, nel Gp numero 14 di una stagione bellissima, sono finiti nuovamente protagonisti di un incidente pericolosissimo nonostante le basse velocità. E mentre si continua a discutere sulla responsabilità dell’accaduto e l’equilibrio delle decisioni della Direzione gara, con cinque punti di vantaggio è Verstappen a uscire apparentemente vincitore da un weekend teoricamente a favore della Mercedes. Ma chi, nel Gp d’Italia, sorride più di tutti è la McLaren, che fa doppietta con Ricciardo e Norris e si riporta in terza posizione in classifica costruttori, scavalcando la Ferrari.

F1 GP Italia 2021, Monza: Verstappen (Red Bull) si ritira dopo il contatto con Hamilton (Mercedes)

