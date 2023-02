F1 Test Bahrain 2023: RadioBox podcast episodio 5x00 live alle 18.00

L’attesa è finalmente finita per gli appassionati di Formula 1, che nel prossimo weekend potranno godersi il GP del Bahrain, primo appuntamento della stagione 2023. Con la riaccensione dei motori della classe regina del motorsport, torna anche RadioBox: il video-podcast di MotorBox ricomincia la sua corsa, con tante novità sul format e con un diverso posizionamento nel palinsesto del nostro webmagazine.

RADIOBOX TEST F1 L’appuntamento in diretta è intanto per le 18.00 di lunedì 27 febbraio con l’episodio zero della quinta stagione di RadioBox, interamente dedicato ai test F1 di Sakhir e proiettato su quanto vedremo (o non vedremo) in pista in Bahrain nel prossimo fine settimana. Il nostro video-podcast torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul profilo Twitch alle 18.00 di stasera, lunedì 27 febbraio 2023. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/02/2023