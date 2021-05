CHI TROPPO VUOLE… La Formula 1 chiude il fine settimana di Monte Carlo regalandoci un campionato più aperto che mai: Max Verstappen prende la leadership del mondiale per la prima volta in carriera approfittando del mezzo passo falso di una Mercedes che viene rimproverata dal suo leader in pista, Lewis Hamilton, e perde per inconveniente tecnico un Bottas che comunque stava difendendo la causa. Ma il weekend del Principato è anche e soprattutto quello della rinascita prestazionale della Ferrari, tornata in pole position dopo un anno e mezzo ma comunque amareggiata per ciò che sarebbe potuto essere e non è stato.

…NULLA STRINGE Il nostro podcast torna in diretta dando grande spazio alla disfatta di Maranello, costretta a ritirare la monoposto di Charles Leclerc ancora prima del via del Gp di casa in cui il Principino sarebbe partito in pole, passando però anche dai dati positivi: la crescita della SF21 fa ben sperare per il futuro, mentre Carlos Sainz si conferma sempre più solido e convincente. Tutti temi caldissimi che affrontiamo in diretta nell’episodio numero 12 della terza stagione di RadioBox, insieme all’ingegnere ex Ferrari e McLaren, Rodi Basso.

