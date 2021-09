Il video-podcast

L’Italia s’è desta e la vera notizia è che adesso anche il motorsport partecipa alla storica stagione di successi tricolore, con la sola eccezione di una Ferrari ancora a secco di vittorie. Il Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico è infatti l’esaltazione dei nostri colori, con il secondo successo consecutivo di Pecco Bagnaia e di Ducati – che provano a riaprire il motomondiale accorciando le distanze su un comunque ottimo Fabio Quartararo – ma anche con il primo podio in carriera per Enea Bastianini e con una storica tripletta tutta nostrana anche in Moto3.

Il podio del GP San Marino 2021 con Bagnaia (Ducati), Quartararo (Yamaha) e Bastianini (Ducati)

RADIOBOX 25 Di questo e tanto altro, senza dimenticare il focus sulla Formula 1, con un’analisi attenta delle piste favorevoli a Mercedes e Red Bull in questo finale di stagione, parleremo nella puntata numero 25 della terza stagione di RadioBox, insieme a Danilo Chissalé e Giorgio Sala, dalla redazione moto di MotorBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 21 settembre 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

Pubblicato da Salvo Sardina, 21/09/2021