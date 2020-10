FUORI HONDA La Formula 1 arriva al tanto atteso weekend del Gran Premio dell’Eifel al Nurburgring acciaccata dalla notizia dell’addio di Honda a fine 2021. Un (quasi) fulmine a ciel sereno perché, se è vero che la casa giapponese non aveva ancora confermato la propria presenza nel futuro della massima serie targato Liberty Media, la crescita prestazionale delle ultime due stagioni lasciava intendere che il sogno di lottare per il titolo fosse ormai tutt’altro che un miraggio. Quale futuro dunque per Red Bull (e Max Verstappen) e AlphaTauri? E cosa accadrà nel 2021, ultimo anno di attività del motorista nipponico?

RADIOBOX #46 Tanti quesiti ai quali cercheremo di dare una risposta nella puntata numero 46 di RadioBox. Il podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta con il solito tono scanzonato, affrontando anche le tematiche connesse al mercato piloti F1, in fermento per gli ultimi sedili disponibili e per il debutto nelle PL1 del Nurburgring dei due talenti Ferrari Driver Academy, Callum Ilott e Mick Schumacher. Insieme a noi il collega di LiveGP, Stefano De Nicolò. Come al solito, ampio spazio per interagire in diretta: la puntata numero 45 di RadioBox è trasmessa live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 29 settembre. Dopo la diretta, poi, la puntata sarà anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!