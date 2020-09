FESTA AMARA Il weekend del primo Gran Premio al Mugello passerà alla storia come quello della festa Ferrari per le 1000 gare in Formula 1. Eppure, la festa – con tanto di celebrazione solenne e artistica in piazza della Signoria a Firenze – è andata in scena senza sorrisi per gli uomini in rosso e per i tifosi, ammessi in numero limitato sugli spalti per la prima volta quest’anno. Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno chiuso in ottava e decima posizione raccogliendo un misero bottino di cinque punti in una domenica rocambolesca in cui non sono mancati incidenti e colpi di scena. E viene spontaneo chiedersi come sarebbe andata, su una pista ben diversa rispetto a Monza e Spa, in caso di corsa normale e senza tutti quei ritiri…

RADIOBOX #43 Sarà ancora una volta il difficile momento di casa Ferrari il tema principale della puntata numero 43 di RadioBox. Non mancheranno poi considerazioni sul dominio Mercedes con la novantesima vittoria di Lewis Hamilton, sulla pista del Mugello grandissima protagonista con una gara quasi d’altri tempi e ovviamente sulla MotoGp che continua a regalarci emozioni e un campionato senza padroni. Insieme a noi il gradito ritorno dell’ingegnere esperto di tecnica Paolo Filisetti. Come al solito, ampio spazio per interagire in diretta: la puntata numero 43 di RadioBox è trasmessa live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 15 settembre. Non mancate!