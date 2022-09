F1 Zandvoort, 1 fisso: RadioBox podcast episodio 4x18

Max Verstappen si conferma profeta (anche) in patria, portando a casa la vittoria numero 10 della stagione, la quarta di fila in un Mondiale che ormai assume i contorni dell’assoluto dominio. Davanti a un pubblico in festa, a Zandvoort l’asso della Red Bull estende ulteriormente il proprio vantaggio in classifica lasciando solo briciole ai rivali. Che, anzi, battagliano ancora per il ruolo di seconda forza in pista, con una Mercedes sempre più vicina alla Ferrari, sia sul piano delle prestazioni che su quello dei punti iridati.

F1 GP Olanda 2022, Zandvoort: il podio con Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari)

RADIOBOX 4X18 Di questo e tanto altro ancora, senza dimenticare l’analisi del disastro ai box della Ferrari e della delirante teoria del presunto complotto della stratega di casa Red Bull, Hannah Schmitz, per avvantaggiare Verstappen, parliamo nella puntata numero 18 della quarta stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 6 settembre 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di martedì 6 settembre 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 06/09/2022