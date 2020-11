GEMELLI DIVERSI In una domenica di motorsport pirotecnica, ricca di colpi di scena e di emozioni, alla fine i due grandi favoriti per il titolo in Formula 1 e MotoGP hanno rispettato i pronostici laureandosi campioni del mondo 2020. Lewis Hamilton e Joan Mir sono gemelli di successi iridati ma non potrebbero essere così diversi: uno si limita ad amministrare il cospicuo vantaggio in classifica per centrare una vittoria che nessuno avrebbe immaginato alla vigilia del campionato, l’altro invece domina ed emoziona, vince in rimonta e porta a casa il più telefonato e scontato dei trionfi.

RADIOBOX #52 Di questo e tanto altro, con l’analisi delle due gare a Istanbul e Valencia, parliamo nell’episodio numero 52 del podcast sul motorsport, RadioBox. Attenzione anche alle vicende di casa Ferrari, con un redivivo Sebastian Vettel che permette al Cavallino di rientrare clamorosamente in lotta per il terzo posto in classifica costruttori, e alla bella vittoria di Franco Morbidelli in MotoGP. In trasmissione, il ritorno di un caro amico del nostro video-podcast: il pilota della Porsche Carrera Cup, David Fumanelli. Come al solito, ampio spazio per interagire in diretta: la puntata 52 di RadioBox è trasmessa live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 17 novembre. Dopo la diretta, l’episodio sarà anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!