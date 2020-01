PRESENTAZIONE VIRTUALE La Williams è il nono team di F1 ad annunciare la data di presentazione della sua monoposto 2020. La scuderia di Grove si limiterà a un lancio digitale della FW43: le immagini della vettura verrà pubblicate online alle 8 del mattino (le 9 in Italia) del 17 febbraio. In attesa di scoprirne le forme, si può già anticipare che la livrea sarà molto diversa dall'anno scorso, dopo l'uscita di scena di diversi sponsor tra cui PKN Orlen, e dovrebbe vedere una prevalenza dei colori bianco e rosso del title sponsor ROKiT.

LOTTA PER RINASCERE La Williams si presenterà dunque due giorni prima dell'inizio dei test invernali di Barcellona, nella stessa giornata in cui anche la Racing Point svelerà la sua nuova macchina. Per la scuderia fondata da sir Frank quella in arrivo è una stagione in cui si cercherà il riscatto dopo il pessimo 2019. Non a caso l'hashtag scelto è #WeAreFighting, ossia ''Noi stiamo lottando'', a sottolineare come la squadra non abbia intenzione di abdicare neanche di fronte alle evidenti difficoltà. La coppia di piloti titolare sarà formata dal confermato George Russell e dal rookie Nicholas Latifi.

Con l'annuncio della Williams, solo la Red Bull non ha ancora annunciato la data di presentazione della propria monoposto 2020.

Le date di presentazione delle monoposto di F1 2020

11 febbraio - Ferrari

12 febbraio - Renault

13 febbraio - McLaren

14 febbraio - Alpha Tauri (ex Toro Rosso) e Mercedes

17 febbraio - Williams e SportPesa Racing Point

19 febbraio - Haas e Alfa Romeo

Team rimanenti: Red Bull