PRESENTAZIONE A TEATRO La data della presentazione già si conosceva, ovvero il prossimo 11 febbraio, ma la location è del tutto inedita. Non avverrà la solita cerimonia a Maranello, nei locali del Reparto corse della Ferrari o del Museo Enzo Ferrari, bensì al Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia, alle ore 18.30 per gli ospiti della struttura emiliana e in streaming per tutti gli appassionati del mondo sul sito della Scuderia più iconica.

FERRARI TRICOLORE ''La squadra italiana, l'unica da sempre presente in Formula 1'' - si legge nel comunicato ufficiale - ''Ha scelto Reggio Emilia perché il capoluogo emiliano è la citta nella quale 223 anni fa è nato il tricolore, poi adottato come bandiera dell'Italia dopo l'unificazione. Il Teatro Valli è dunque la cornice perfetta per svelare la nuova vettura della Scuderia Ferrari''.

PRIMA DEL DEBUTTO Al volante della monoposto di Maranello vi saranno anche quest'anno Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che presenzieranno ovviamente alla cerimonia assieme al team principal Mattia Binotto. Il debutto in pista avverrà invece una settimana più tardi, il 19 febbraio sul Circuit de Catalunya di Montmelò (Barcellona), dove sono previste le due sessioni di test invernali ufficiali dal 19 al 21 e dal 26 al 28 febbraio. La Ferrari è una delle cinque scuderie che hanno già annunciato la data di unveiling della proporia monoposto, di seguito le altre.

Le date di presentazione delle monoposto di F1 2020

11 febbraio - Ferrari

12 febbraio - Renault

13 febbraio - McLaren

14 febbraio - Alpha Tauri (ex Toro Rosso) e Mercedes

Team rimanenti: Red Bull, Racing Point, Haas, Alfa Romeo, Williams