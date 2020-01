TRADIZIONE RISPETTATA La Haas conferma la tradizione della presentazione nella corsia box del Circuit de Catalunya e anche quest'anno toglierà il velo alla sua nuova monoposto pochi minuti prima dell'inizio dei test invernali. Il team americano ha dunque confermato le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi e farà compagnia all'Alfa Romeo Racing, precedendo di 15 minuti il team svizzero, con appuntamento alle 8:00 del mattino per la rapida cerimonia.

VOLTARE PAGINA Lo scorso anno, la presentazione ufficiale era stata preceduta da un altro evento, in cui era stata mostrata la nuova livrea nera e oro, omaggio al title sponsor Rich Energy. Un rapporto burrascoso quello con l'azienda di bevande energetiche e con il suo eccentrico CEO William Storey, protagonista di dichiarazioni roboanti prima e di guai giudiziari poi che hanno portato a una rottura anticipata della partnership. Anche per questo motivo, ci si attende un cambio di colorazione per la Haas in questo campionato, magari con un ritorno al grigio e al rosso dei primi anni, chiudendo definitivamente i ponti con la stagione più difficile della giovane scuderia di Kannapolis. I piloti titolari sono i confermati Romain Grosjean e Kevin Magnussen.

LE PRESENTAZIONI Con l'annuncio della Haas, solo Red Bull e Williams devono ancora comunicare la data di lancio della nuova vettura. Il team austriaco dovrebbe presentarsi prima di trasferirsi a Barcellona per i test, mentre si ritiene che la scuderia di Grove opti anch'essa per una presentazione al Circuit de Catalunya, per sfruttare fino all'ultimo il tempo disponibile per completare la monoposto.

Le date di presentazione delle monoposto di F1 2020

11 febbraio - Ferrari

12 febbraio - Renault

13 febbraio - McLaren

14 febbraio - Alpha Tauri (ex Toro Rosso) e Mercedes

17 febbraio - SportPesa Racing Point

19 febbraio - Haas e Alfa Romeo

Team rimanenti: Red Bull, Williams