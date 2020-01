INNAMORATI DELLE PRESENTAZIONI Si preannuncia un san Valentino molto caldo per gli appassionati di F1. Dopo l'Alpha Tauri/Toro Rosso, anche la Mercedes ha deciso di presentare la sua nuova monoposto nel giorno dedicato agli innamorati, il 14 febbraio. Come negli anni precedenti, il lancio di quella che probabilmente si chiamerà W11 avverrà a Silverstone e comprenderà un immediato shakedown lungo il circuito inglese, sede del GP Gran Bretagna.

We're not saying cancel your Valentine's Day plans, but you should probably cancel your Valentine's Day plans... 😘 pic.twitter.com/PXGoDvTxZ1