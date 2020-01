PRESENTAZIONE IN PISTA Come lo scorso anno, l'Alfa Romeo toglierà il velo alla sua nuova monoposto direttamente al Circuit de Catalunya, sede dei test invernali della F1. Il team di Hinwil ha comunicato oggi l'appuntamento con la C39: sarà alle 8:15 del 19 febbraio, sulla pit-lane del tracciato che sorge alle porte di Barcellona. Saranno presenti ovviamente i due piloti titolari Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi e, molto probabilmente, anche il terzo pilota Robert Kubica, il quale dovrebbe anche scendere in pista in una delle giornate di test.

LA SITUAZIONE L'Alfa Romeo è la settima scuderia di F1 a comunicare la data di presentazione della nuova monopsto 2020, nonché quella che toglierà i veli più tardi. Restano ancora tre scuderie che devono comunicare il giorno di lancio della nuova vettura e probabilmente almeno una di queste farà compagnia alla squadra italo-svizzera nella mattinata di apertura dei test invernali 2020.

Le date di presentazione delle monoposto di F1 2020

11 febbraio - Ferrari

12 febbraio - Renault

13 febbraio - McLaren

14 febbraio - Alpha Tauri (ex Toro Rosso) e Mercedes

17 febbraio - SportPesa Racing Point

19 febbraio - Alfa Romeo

Team rimanenti: Red Bull, Haas, Williams