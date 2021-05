LIVE BARCELLONA F1 Non ancora archiviata la vittoria di Lewis Hamilton nella gara di Portimao, la Formula 1 torna subito in pista per il quarto appuntamento della stagione 2021. È a Barcellona che Max Verstappen avrà la chance per rifarsi dopo la sconfitta in terra portoghese, mentre nel pacchetto di mischia si attendono risposte da una Ferrari che, nell'ultima tappa iridata, è stata protagonista di un brutto passo indietro rispetto a quanto mostrato tra Sakhir e Imola. Seguite e commentate live minuto per minuto la nostra cronaca di tutte le sessioni del Gran Premio di Spagna 2021 sul Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló.

IL GP DI SPAGNA 2021 IN BREVE

GP di Spagna 2021 live dalle 14.45 di domenica 9 maggio. Seguilo con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.