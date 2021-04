SECONDO TURNO DI TEST Nonostante la stagione della Formula 2 abbia già preso avvio un paio di settimane fa sul circuito arabo di Al Sakhir, le monoposto della serie cadetta una volta rientrate in Europa hanno iniziato oggi una tre giorni di test collettivi sulla pista di Barcellona. Il tracciato spagnolo non ospiterà quest'anno le gare della categoria minore diretta della Formula 1, ma bensì la Formula 3 che ha provato sempre a Barcellona ieri e l'altro ieri.

LUNDGAARD UNICO LEADER A comandare entrambi i turni della prima giornata, cosa alquanto inedita, è stato Christian Lundgaard. Il danese di casa ART, parte del vivaio giovani piloti dell'Alpine F1, ha segnato il miglior tempo al mattino fermando i cronometri sull'1'29.594. Pur risultando il più veloce anche nella sessione pomeridiana, Lundgaard al pomeriggio ha girato due decimi e mezzo più lento. Alle spalle di Lundgaard si è inserito Felipe Drugovich, che assieme anche a Juri Vips è stato parte di quei soli tre piloti scesi sotto al muro del minuto e trenta secondi. Quarto tempo per Liam Lawson, subito forte nell'apertura stagionale in Bahrain tant da imporsi nella gara d'esordio. Quinto a fine giornata Lirim Zendeli, che ha chiuso anzitempo la sua giornata di prove a causa di una uscita di pista.

PREMA ED ITALIANI AVANTI PIANO Se nella top ten si sono inseriti anche Guan Yu Zhou, Marcus Armstrong, Richard Verschoor, Theo Pourchaire e Ralph Boschung, i colori italiani sono andati più cauti. Niente prestazioni sensazionalistiche per la Prema che con Oscar Piastri e Robert Shwartzman ha badato a raccogliere dati e a completare giri. Matteo Nannini è sceso ieri dalla monoposto di Formula 3 per salire oggi su quella di Formula 2 e si è portato nella parte bassa della classifica. Solo sette giri, tanto al mattino quanto al pomeriggio, per Alessio Deledda, ultimo.

Test Barcellona, day 2 (riepilogativa di giornata)