Barcellona, Gare: Prema bottino pieno

PREMA DOMINA Sta decisamente tentando di dare una svolta a questo campionato di Formula 2 il team Prema, che dopo i titoli vinti nelle passate stagioni ha ora due piloti validi per replicare i successi. Il team italiano aveva visto il giovane Oliver Bearman siglare la pole position nel circuito di Barcellona nella giornata del venerdì. Nella gara del sabato il compagno Frederik Vesti ha colto il successo che gli consegna la testa della classifica mentre alla domenica l'inglese ha amministrato la corsa lunga incassando molti punti.

VESTI PERFETTO Dopo Montecarlo dove ha dominato la corsa lunga appena sette giorni fa, il danese ha sfruttato appieno la griglia invertita e dalla terza posizione al via ha fatto sua una corsa insidiosa, partita sul bagnato e finita con l'asciutto, ed i piloti hanno effettuato il cambio gomme non obbligatorio nella corsa corta. Vesti ha tagliato il traguardo - dopo un contatto con Jak Crawford - davanti a Theo Pourchaire e Vitcor Martins. Non ha brillato in questa occasione Bearman che si è accodato a Dennis Hauger, Jack Doohan e Richard Verschoor.

BEARMAN RISALE L'inglese ha infilato la terza vittoria stagionale che gli vale la quarta piazza in classifica generale. Il neo-diciottenne ha comandato dalla pole fino alla bandiera a scacchi davanti a Enzo Fittipaldi e a un costante Victor Martins. Quarto Ayumu Iwasa che dopo l'ottavo posto di ieri deve rimboccarsi le maniche per riportarsi davanti. Il nipponico da Montecarlo è scivolato dal primo posto al terzo in classifica. Lo segue ad una decina di punti di distanza proprio Bearman. Vesti invece conduce anche se nella corsa lunga ha finito solo quinto. Settimo Pourchaire, chiamato ad una prova della verita convincente alla sua terza stagione nella categoria.

Barcellona, Gara 1 (top ten)

1. Frederik Vesti - Prema Racing - 26 giri

2. Theo Pourchaire - ART GP - 1.104

3. Victor Martins - ART GP - 4.626

4. Dennis Hauger - MP Motorsport - 5.184

5. Jack Doohan - Virtuosi - 5.661

6. Richard Verschoor - Van Amersfoort - 7.020

7. Oliver Bearman - Prema Racing - 7.486

8. Ayumu Iwasa - DAMS - 9.864

9. Arthur Leclerc - DAMS - 10.215

10. Enzo Fittipaldi - Carlin - 12.387

Barcellona, Gara 2 (top ten)

1. Oliver Bearman - Prema Racing - 37 giri

2. Enzo Fittipaldi - Carlin - 2.844

3. Victor Martins - DAMS - 3.478

4. Ayumu Iwasa - DAMS - 9.023

5. Frederik Vesti - Prema Racing - 9.615

6. Jack Doohan - Virtuosi - 17.091

7. Theo Pourchaire - ART GP - 20.415

8. Dennis Hauger - MP Motorsport - 21.283

9. Arthur Leclerc - DAMS - 21.883

10. Richard Verschoor - Van Amersfoort - 34.613

Pubblicato da Marco Borgo, 04/06/2023