Barcellona: Dinamic torna al successo

PORSCHE DINAMIC A SEGNO La stagione 2022 del GT World Challenge Europe, Endurance Cup, si è conclusa ieri a Barcellona con una bellissima battaglia che ha visto primeggiare i tanti piloti italiani che animano il campionato GT3 di riferimento in Europa. Al termine delle tre ore di gara del round finale a tagliare per prima il traguardo è stata la Porsche 911 dell'italiana Dinamic guidata da Matteo Cairoli in equipaggio con Alessio Picariello e Klaus Bachler. Il nostro connazionale ha spremuto tutto dalla vettura tedesca nel suo stint imponendosi sulla Ferrari 488 di Alessandro Pierguidi, Alessio Rovera e Antonio Fuoco che aveva comandato nelle prime fasi.

MARCIELLO CAMPIONE ENDURANCE I tre della rossa stavano battagliando per il titolo della serie endurance ma neanche con l'aiutino della seconda vettura che ha provato a mettere i bastoni tra le ruote ai battistrada sono riusciti a contenere l'abile gioco di strategia che ha fatto balzare al comando la compagine di Reggio Emilia. Secondo posto dunque per i tre ferraristi che completano un podio fitto di connazionali grazie anche a Mirko Bortolotti, terzo sull'Huracan del team Frey che ha provato a scippare la vittoria agli avversari con Albert Costa e Jack Aitken. Si ferma ai piedi del podio la prima Audi R8 del team WRT, entrambi giunti a fine corsa della loro lunga e vincente collaborazione. La squadra belga già oggi ha girato a Barcellona con due nuovissime BMW M4 GT3. Quinto Raffaele Marciello, che dopo aver vinto matematicamente il titolo 'overall', vince anche il titolo della serie endurance assieme alla francese Akkodis che schiera le AMG ufficiali su cui l'italiano ha corso con Daniel Juncadella e Jules Gounon. Alle loro spalle l'R8 di Valentino Rossi, Frederic Vervisch e Nico Muller.

Barcellona, Gara (top ten)

1 Bachler/Picariello/Cairoli Porsche 911 GT3-R Team Dinamic 97 giri 2 Pierguidi/Rovera/Fuoco Ferrari 488 Team Iron Lynx 0.873 3 Bortolotti/Costa/Aitken Lamborghini Huracan Team Frey 9.098 4 Vanthoor/Feller/Weerts Audi R8 Team WRT 9.670 5 Marciello/Juncadella/Gounon Mercedes AMG Team Akkodis 22.168 6 Vervisch/Muller/Rossi Audi R8 Team WRT 26.517 7 Mies/Niederhauser/Legeret Audi R8 Team Sainteloc 26.870 8 Engel/Stolz/Schothorst Mercedes AMG Team GetSpeed 31.325 9 Eng/Farfus/Yelloly BMW M4 Team Rowe 48.555 10 Bell/Wilkinson/Kirchhofer McLaren 720S Team Jota 48.961

Pubblicato da Marco Borgo, 03/10/2022