INIZIO DIFFICILE La pole position ottenuta nel Gran Premio del Portogallo a Portimao, ha in parte spento le polemiche su un inizio di campionato estremamente difficile. Le prestazioni in gara, però, hanno riacceso i riflettori sulle performance di Valtteri Bottas: partito dalla prima casella in griglia, il pilota finlandese è stato scavalcato in pista sia dal compagno di squadra Lewis Hamilton che dal rivale numero uno di casa Mercedes, Max Verstappen. E come se non bastasse la delusione per l’ennesima pole non convertita in vittoria – i numeri iniziano a essere preoccupanti con sole 9 vittorie a fronte di 17 partenze al palo – Valtteri ha anche subito via radio la strigliata di Toto Wolff: “Forza, vai a prendere Verstappen! Hai la macchina più veloce!”.

IL TEAM RADIO Gli osservatori più attenti sapranno già quanto sia raro ascoltare via radio il team principal austriaco durante una gara. Nel caso specifico, Toto ha poi spiegato di essere intervenuto direttamente perché credeva che la sua voce sarebbe stata d’incitamento per Bottas, il quale si è invece praticamente spento proprio dopo aver ricevuto il messaggio dal capo: “Stava davvero rimontando su Max, ma dopo che ho parlato via radio si è appiattito. Credevo fosse d’aiuto ma non lo è stato. Non so se lo rifarò in futuro…”. Insomma, se la pole di sabato sembrava poter dare un po’ di fiducia, la deludente gara ha confermato come l’ex Williams sia chiaramente un gradino sotto rispetto ai due principali pretendenti al titolo.

SOSTITUZIONE? Una situazione certo non facile da sopportare a livello mentale, specie perché alcuni media hanno iniziato a immaginare una possibile sostituzione a campionato in corso tra Valtteri e l’arrembante George Russell. Suggestione che, nel giovedì del Gp di Spagna al Montmeló, Bottas ha respinto al mittente non senza una rumorosa frecciatina all’indirizzo di Helmut Marko e della Red Bull: “So per certo che non sarò rimpiazzato nel bel mezzo della stagione. Il nostro non è un team che fa certe cose, ho un contratto per questo mondiale e sono sicuro che c’è solo una squadra in F1 che fa cose del genere, e non è la Mercedes. Pressione? Non ce n’è per quanto mi riguarda, so come sta andando la stagione e che ci sono un sacco di stronzate al riguardo. Ma fa parte dello sport”.

LOTTA PER IL TITOLO La miglior prestazione nel sabato di Portimao ha però dato la possibilità a Bottas di rialzare la testa e di tornare a parlare di quello che, da anni, è l’obiettivo neppure troppo nascosto: lottare per il titolo. “Ci sono ancora 20 gare da correre – ha concluso Valtteri in conferenza stampa – e un bottino enorme di punti da assegnare. Non mi sono ancora arreso su quello che è il mio target stagionale e resto convinto che il duro lavoro paghi sempre. Quindi, continuerò a spingere al massimo e a credere che sia possibile centrare questo risultato. Ordini di scuderia? Non sono preoccupato al riguardo. Non mi interessa parlarne, so che in questo momento c’è un gap da Lewis, ma sono le prime gare. Non è il caso di iniziare a pensarci adesso”.