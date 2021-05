HAUGER QUASI PERFETTO Successo di Dennis Hauger nella corsa conclusiva della Formula 3 sul circuito di Barcellona. Il pilota della Prema che aveva siglato la pole position al venerdì è scattato non in maniera perfetta al via, ma non ha perso la posizione rimanendo al comando. Da lì ha cominciato a costruire un piccolo vantaggio giro dopo giro e ha relegato a quasi quattro secondi di ritardo Jack Doohan.

DOOHAN SECONDO A salvare Hauger è stata la pessima partenza di Doohan che è stato subito infilato da Victor Martins e da Matteo Nannini. L'australiano ha poi recuperato le posizioni perdute tornando sul podio. Colori italiani inevidenza quindi con la Prema che bissa il successo di ieri con Olli Caldwell, oggi quarto, e la Trident che si ripropone al vertice. Gradino basso del podio, poi, per Matteo Nannini.

ERRORE DI SARGEANT Se la gara non ha offerto troppe emozioni, ci ha pensato l'esperto della compagnia Logan Sargeant. Il pilota del team Charouz ha sbagliato l'uscita dall'ultima curva, pizzicando la ghiaia per qualche metro. Subito Clement Novalak lo ha infilato salendo sesto, seguito pochi metri più avanti da Frederik Vesti e Caio Collet. Ci stava provando anche Roman Stanek ma la bandiera a scacchi ha posto fine ai suoi tentativi.

Barcellona, Gara 3 (top ten)