Barcellona un anno dopo: Bagnaia e Bastianini per cancellare il terribile 2023

La MotoGP si sposta a Barcellona per il GP Catalogna, sesto appuntamento della stagione 2024. Una tappa sicuramente particolare per il Ducati Lenovo Team, che sul circuito del Montmelo visse lo scorso anno la sua giornata più nera. In una manciata di secondi della gara della domenica, infatti, sia Pecco Bagnaia sia Enea Bastianini furono protagonisti di due brutte cadute.

IL GRANDE SPAVENTO PER PECCO Il campione del mondo, lo ricorderete, fu prima protagonista di un tremendo highside mentre si trovava al comando della gara dopo le prime due curve. Successivamente, rimasto pericolosamente al centro della pista mentre sopraggiungeva il resto del gruppo, venne colpito alle gambe da Brad Binder. Nonostante l'enorme spavento, Bagnaia se la cavò con delle contusioni ma senza fratture, tanto da tornare in pista già nel successivo appuntamento di Misano, dove ottenne due terzi posti che saranno poi fondamentali nella volata per il titolo iridato con Jorge Martin. ''Così come in Francia, anche al Montmeló siamo stati sfortunati nel 2022 e nel 2023, ma quest’anno spero vada diversamente - ha dichiarato Bagnaia parlando del prossimo weekend di gara - L’ultimo fine settimana a Le Mans è stato complessivamente positivo anche se in gara ci è mancato qualcosa rispetto ai nostri avversari. Sarà importante quindi continuare a lavorare per riuscire ad essere ancora più competitivi''. Quest'anno il due volte iridato non può permettersi un passo falso, avendo 38 punti di distacco da Martin in classifica generale: ''Rispetto a Le Mans, mi aspetto condizioni di grip molto diverse qui a Barcellona e ci saranno alcuni avversari molto veloci. In ogni caso, sono fiducioso e pronto a dare il massimo come sempre'' ha concluso il piemontese.

UPDATE: @peccobagnaia has sustained multiple contusions, but further medical checks have shown no fractures. The reigning World Champion will fly to Italy with the team tonight.#ForzaDucati #CatalanGP pic.twitter.com/i2x2tS3e33 — Ducati Corse (@ducaticorse) September 3, 2023

L'INFORTUNIO DI ENEA Meno terribile nelle immagini, ma con conseguenze purtroppo ben più pesanti, fu la caduta che coinvolse Bastianini insieme ad altri 4 piloti dei team clienti Ducati alla staccata di curva 1. Nell'episodio riportò infatti la frattura di polso sinistro e caviglia sinistra, un infortunio che lo costrinse a saltare i tre appuntamenti successivi prima di iniziare un difficile ritorno alle gare: ''Purtroppo, non ho dei bei ricordi di Barcellona dello scorso anno, visto l’incidente avuto in gara che mi ha poi costretto a saltare altri tre GP''. In questo 2024, però, Bastianini ha ritrovato la competitività, tanto da occupare la quarta posizione nella classifica del Mondiale: ''Arrivo al Montmeló sereno e fiducioso: gara dopo gara riesco ad essere più veloce e sto migliorando costantemente. Abbiamo una buona base dalla quale partire per impostare il lavoro del fine settimana e l’obiettivo è quello di continuare a lottare per le prime posizioni''. L'italiano è coinvolto nella lotta per il posto da compagno di squadra di Bagnaia nella prossima stagione, conteso da due nomi di primo piano come Jorge Martin e Marc Marquez.

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/05/2024