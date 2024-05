Jorge Martin: ipotesi KTM in caso di mancato accordo con Ducati

Lo spagnolo non vuole aspettare troppo per il suo futuro: all'orizzonte un possibile ritorno in KTM

Saldamente al comando della classifica Piloti della MotoGP, Jorge Martin sta cercando di mettere pressione alla Ducati per chiudere al più presto la questione relativa al compagno di squadra di Francesco Bagnaia nel team ufficiale per la prossima stagione. Lo spagnolo è in lizza con Marc Marquez e con Enea Bastianini, attualmente in sella alla tanto ambita rossa ufficiale, e ha dato un ultimatum alla casa di Borgo Panigale.

L'ULTIMATUM DI JORGE Martin ha dichiarato pubblicamente di ambire alla promozione nel team ufficiale della Ducati dopo essere già stato bocciato due volte nel recente passato. Questa volta, però, lo spagnolo ha deciso di non subire passivamente la situazione: secondo quanto riferisce Motorsport.com, infatti, l'attuale pilota del team Pramac ha dato come ultimatum il prossimo 2 giugno prima di iniziare le trattative con altre case. La data non è casuale: quel giorno si corre il GP Italia al Mugello, un appuntamento che anche Gigi Dall'Igna ha indicato come momento in cui la Ducati scioglierà le proprie riserve sulla questione.

Moto2 2019: Jorge Martin (KTM)

RITORNO IN KTM? Nel caso in cui non venisse soddisfatto, Martin è pronto a entrare in trattative con la KTM. Lo spagnolo ha già gareggiato con la casa austriaca in Moto2 nel 2019 (foto sopra) e, anche se le parti ai tempi non si lasciarono benissimo, l'interesse ora è reciproco. La KTM al momento ha Brad Binder e Pedro Acosta già sicuri per il 2025, ma non ha chiuso la porta al figliol prodigo. Dalla sua avrebbe la possibilità di offrire uno stipendio maggiore rispetto all'Aprilia e a dare una mano potrebbe intervenire anche lo sponsor Red Bull. Le ruggini del passato, come confermato dal direttore Pit Beirer, sono ormai superate: ''Chi ci conosce sa quanto siamo emotivi e che possiamo essere tristi da morire. Quando qualcuno ci lascia in quel modo, lo prendiamo molto sul personale perché ci mettiamo così tanto cuore e anima - ha dichiarato a Motorsport-Magazin - Ma Martin ha fatto tutto bene per la sua carriera e ora è il leader del campionato''. Ducati avvisata...

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/05/2024