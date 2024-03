MotoGP 2024: classifica piloti, costruttori e team

Nel 2023 Francesco Bagnaia si è confermato campione del mondo per la seconda volta consecutiva con Desmosedici GP23 del Ducati Lenovo Team. Il piemontese ha piegato la resistenza di Jorge Martin all'ultima gara, ma nel 2024 lo spagnolo non rappresenterà l'unica insidia per Pecco. Marc Marquez sarà infatti in sella alla stessa identica moto con cui Bagnaia ha vinto il titolo lo scorso anno, griffata però Gresini Racing, e a cercare di insidiarlo saranno tanti altri piloti. Di seguito troverete le classifiche della classe regina aggiornate dopo ogni tappa del campionato del mondo MotoGP 2024.

La classifica del campionato del mondo MotoGP 2024 aggiornata alla gara sprint del GP del Qatar

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2024

Pos. Pilota Moto Naz. Punti 1 Jorge MARTIN Ducati SPA 12 2 Brad BINDER KTM RSA 9 3 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 7 4 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 6 5 Marc MARQUEZ Ducati SPA 5 6 Enea BASTIANINI Ducati ITA 4 7 Alex MARQUEZ Ducati SPA 3 8 Pedro ACOSTA KTM SPA 2 9 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 1 10 Jack MILLER KTM AUS 0 11 Marco BEZZECCHI Ducati ITA 0 12 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 0 13 Miguel OLIVEIRA Aprilia POR 0 14 Raul FERNANDEZ Aprilia SPA 0 15 Joan MIR Honda SPA 0 16 Johann ZARCO Honda FRA 0 17 Alex RINS Yamaha SPA 0 18 Augusto FERNANDEZ KTM SPA 0 19 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 0 20 Franco MORBIDELLI Ducati ITA 0 21 Luca MARINI Honda ITA 0 22 Fabio DI GIANNANTONIO Ducati ITA 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP 2024

Pos. Costruttore Punti 1 Ducati 12 2 KTM 9 3 Aprilia 7 4 Yamaha 0 5 Honda 0

CLASSIFICA TEAM MOTOGP 2024

Pos. Pilota Moto Punti 1 Prima Pramac Racing Ducati 12 2 Ducati Lenovo Team Ducati 10 3 Red Bull KTM Factory Racing KTM 9 4 Aprilia Racing Aprilia 8 5 Gresini Racing MotoGP Ducati 8 6 GasGas Factory Racing Tech3 KTM 2 7 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 0 8 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 0 9 Trackhouse Racing Aprilia 0 10 Repsol Honda Team Honda 0 11 Lucio Cecchinello Racing Honda 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/03/2024