MotoGP Malesia 2024, le pagelle di Sepang

Le pagelle del Gran Premio della Malesia a Sepang: Bagnaia e Martin sono di un altro livello sulle loro moto, Marquez ci prova ma cade, e becca l'insufficienza così come Morbidelli e gli altri a terra. Da sottolineare le belle gare di Bastianini, Quartararo e... Iannone!

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 10 e lode - Il voto è per oggi, e fai il paio con il 2 di ieri. Un weekend amarissimo, ma che spettacolo che ci ha regalato nei primi giri di gara. Per il titolo, però, riprovare nel 2025.

JORGE MARTIN - VOTO 10 - Un campione vero, che merita il titolo quanto Pecco. Certo 10-3 per Bagnaia è tanto, ma nella MotoGP di oggi serve consistenza (10 2° posti) e restare in piedi (4-8 per lui).

ENEA BASTIANINI - VOTO 8 - I due davanti fanno un altro mestiere, lui è bravo a non cadere e a restare consistente fino alla fine. Un terzo posto che lo porta a -1 da Marquez, i due si sfideranno nell'ultima tappa.

ALEX MARQUEZ - VOTO 7,5 - Sepang è una delle sue piste, lo scorso anno vinse addirittura la sprint. Quest'anno il livello si è alzato, ma il quarto posto non è male, riuscendo a tenere dietro un frizzante Acosta.

PEDRO ACOSTA - VOTO 7,5 - All'ombra dei grandi, il giovane Pedrito continua il suo percorso di crescita e oggi è il primo degli altri. La KTM ha il futuro assicurato, e se gli dà una moto un po' migliore...

FABIO QUARTARARO - VOTO 8 - Non solo ha fatto sesto contro gente con moto più veloci della sua, ma ha corso con la gomma rovinata nell'incidente del primo via. Se avesse la moto giusta sarebbe lì davanti.

MAVERICK VINALES - VOTO 7 - Nell'involuzione Aprilia di quest'anno, lui è il punto fermo. Sempre il più veloce e costante, semper quello che tira fuori il massimo, e anche oggi non si poteva fare meglio.

MARC MARQUEZ - VOTO 4,5 - Stava tenendo il ritmo di Martin e avrebbe potuto provare a insidiarlo, ma forse era un po' impiccato perché scivola. Si rialza e alla fine rimonta fino a un prezioso 12° posto.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4 - Aveva appena subito il sorpasso di Bastianini quando ha lasciato la sua quinta posizione per sdraiarsi sul pratino all'esterno della pista di Sepang. Risale ed è 14°, ma che spreco.

ANDREA IANNONE - VOTO 7 - La Superbike è una cosa, la MotoGP è un'altra e serve essere allenati e abituati. Lui prende in mano una moto mai vista e fa un'ottima qualifica e anche una gara positiva. Bravo!

I voti degli altri

ALEX RINS - VOTO 7 - Ottima anche la gara della seconda Yamaha, su una pista sinuosa e amica.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 6 - La sufficienza non si nega, ma forse poteva essere almeno settimo.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 6,5 - Gara discreta dell'iberico, che alla fine è in top ten in scia al Bez.

JOHANN ZARCO - VOTO 7 - Alla fine è solo 11°, ma lotta come un leone con Ducati e KTM. Bravo.

ALEIX ESPARGARO - VOTO 6 - La penutima in carriera è tutta in salita per lui, ancora un po' acciaccato.

LUCA MARINI - VOTO 6 - Un punticino con questa Honda è una buona cosa, ma c'è ancora tanto da fare.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5,5 - Sepang non è per la sua moto, ma incassa secondi anche dalle Aprilia.

LORENZO SAVADORI - VOTO 6 - Non può fare molto di più, porta la moto a casa senza fare danni.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 4 - Cade nel finale di gara quando era già fuori dalla zona punti.

JOAN MIR- VOTO 4 - Sempre la stessa storia. Fatica e poi cade e torna a casa. Che brutta stagione.

BRAD BINDER - VOTO SV - Prova a partire dopo la caduta, ma fisicamente non ce la fa e si ritira.

JACK MILLER - VOTO SV - Sfortunatissimo al via, che spavento. Gli auguriamo una pronta guarigione.

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/11/2024