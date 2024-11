MotoGP Malesia 2024. Bagnaia cade nella Sprint, Martin trionfa e vede il titolo

Il mondiale è quasi game over. Dopo aver conquistato una pole iperbolica, nelle prime fasi della sprint del Gran Premio della Malesia Francesco Bagnaia cade quando è in scia a Jorge Martin e a questo punto ha bisogno di un mezzo miracolo per conermarsi campione del mondo. Lo spagnolo, infatti, in testa dalla prima all'ultima curva, vince e si regala altri 12 punti, da aggiungere ai 17 già maturati nelle precedenti 18 gare, per un totale di 29. Un distacco che diventa d'un tratto quasi incolmabile, restando ancora 62 punti a disposizione. La matematica non condanna Bagnaia, ma la realtà quasi. Sul podio della gara salgono anche Marquez e Bastianini mentre ottimo quinto è Quartararo con la Yamaha. A punti Binder, Miller e Acosta con la KTM, mentre Bezzecchi resta 10°.

LA GARA Dopo il minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'alluvione nella Comunità Valenciana, ha iniziato a scendere qualche goccia di pioggia sulla griglia di partenza della pista di Sepang, non sufficiente però a bagnare in modo consistente la pista visti i 30° di temperatura dell'aria. Allo spegnimento dei semafori scatta benissimo come al solito Martin che beffa Bagnaia e si mette a condurre la gara. Terza posizione per Marc Marquez davanti a Bastianini, Alex Marquez e Franco Morbidelli, con questi due che accendono subito una bella sfida. I primi tre prendono subito un po' di margine rispetto agli ineguitori, con Pecco che segue da vicino a Jorge e Marc che non si stacca. Alla fine del secondo giro Morbideli sciola in ottava piazza dietro a Quartararo e Binder, mentre davanti Martin, Bagnaia e Marquez vanno tutti sul 1'57''8. Ma al terzo giro il patatrac: Bagnaia per seguire Martin sfiora il cordolo interno in curva 9 e scivola. La sensazione è che riuscisse a tenere il passo del'iberico con facilità e che stesse aspettando gli ultimi giri per attaccare. Dopo la caduta Martin si ritrova con 9 decimi di vantaggio su Marquez, con Bastianini che cerca di ricucire sull'iberico, mentre Bagnaia viene mestamente riportato ai box con lo scooter. Intanto in quinta posizione sale Quartararo con Morbidelli alle sue spalle e le tre KTM di Binder, Miller e Acosta a chiudere la zona punti. Per qualche giro le posizioni restano cristallizzate e nessuno azzarda un sorpasso. Acosta ci prova su Miller a tre giri dalla fine ma deve allargare per non tamponarlo. Dopo qualche curva si ritira invece Johann Zarco, che stava disputando una buona gara ma rompe il motore della sua Honda. Davanti non succede più niente. Vince Martin e raccoglie 12 punti d'oro, davanti a Marquez e Bastianini, poi Alex Marquez completa il poker Ducati mentre ottimo il quarto posto di Quartararo con la Yamaha. A punti anche Morbidelli, Binder, Miller e Acosta con Bezzecchi decimo.

A tale of two sides 🔄



The biggest victory of @88jorgemartin's life sees him place one hand on the 2024 #MotoGP World Championship trophy #MalaysianGP 🇲🇾 | #TheRematch 🏆 pic.twitter.com/xwE0Ws83hB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 2, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/11/2024