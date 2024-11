MotoGP Malesia 2024. Bagnaia: venerdì quasi perfetto, ma Martin è lì

Se il buongiorno si vede dal mattino, il Gran Premio della Malesia sembrerebbe sorridere a Francesco Bagnaia, titolare del miglior tempo dopo i primi 45 minuti di prove libere sul circuito di Sepang. Il campione del mondo in carica chiude con il tempo di di 1:58.795 mettendo addirittura 8 decimi tra sé e il secondo, Maverick Vinales con l'Aprilia, e oltre un secondo su Marco Bezzecchi con la Ducati in versione 2023. Questo abissale distacco, però, è figlio di un time attack provato negli ultimi dieci minuti da Pecco, mentre la maggior parte della truppa ha proseguito a lavorare sul passo gara. Quarta e quinta posizione perle KTM di Jack Miller e Pedro Acosta, poi le due Ducati di Jorge Martin, che parte concentrandosi per tutto il turno sul setup domenicale, e Alex Marquez, entrambe davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo. Nono posto per la wild card più attesa, Andrea Iannone, che torna in MotoGP dopo cinque anni di assenza per sostituire Fabio Di Giannantonio nel team di Valentino Rossi. Decimo posto, infine, per Augusto Fernandez che chiude la top ten mettendoci dentro la terza KTM. Da segnalare le tre Ducati di Marc Marquez, Franco Morbidelli ed Enea Bastianini, tutte e tre alle spalle della Honda di Takaaki Nakagami (11°). mentre Brad Binder è titolare del 15° tempo. Seguono in classifica Alex Rins (Yamaha), Johann Zarco (Honda), Lorenzo Savadori (Aprilia), Joan Mir e Luca Marni (Honda).mentre chiudono le due Aprilia di Raul Fernandez e Aleix Espargaro.

PREQUALIFICHEBagnaia si prende il miglior tempo anche al termine di una sessione di prequalifiche non così lineare. Martin, secondo, ottiene il suo 1:57.829 al secondo giro lanciato nel penultimo run, cadendo poi nell'ultimo. Pecco, invece, è stato bravo a fare il tempo buono nei primi due giri lanciati degli ultimi due run, non riuscendo però mai a sfruttare il secondo giro lanciato, quello generalmente più proficuo, arrivando lungo in entrambi i run alla prima curva dopo aver ottenuto il crono. Insomma, il campione del mondo ha lasciato intravvedere un potenziale migliore, facendo bene in entrambi i casi solo nella seconda parte della pista (3° e 4° intermedio). Insomma: l'1:57.679 ha ampi margini di miglioramento, ben lungi dall'essere l'ideal lap. La sessione si chiude, in ogni caso, con i due duellanti per il titolo nelle prime due posizioni, mentre al terzo posto c'è Bastianini, terzo incomodo che potrebbe essere ago della bilancia nella lotta all'iride. Ricordiamo che con 17 punti di margine, Martin può permettersi di arrivare anche sempre secondo nelle due sprint e nelle due gare lunghe rimanenti, per vincere il titolo di un punto, sempre che Pecco le vinca tutte. Perciò c'è bisogno di un pilotache si metta tra sé e lo spagnolo e questo potrebbe - e vorrebbe - essere il romagnolo.

GLI ALTRI Alla Q2 diretta si qualificano anche alcuni piloti inattesi: Vinales con l'Aprilia è quarto, davanti ad Alex Marquez, che con la sua Ducati qui vinse la sprint lo scorso anno. Ed ecco le sorprese: Quartararo e Rins sono 6° e 8°, entrambi si risparmiano così la Q1, così come Morbidelli (6°) e Marc Marquez, 10° e qualficato in extremis. Dentro anche una KTM, ma è quella di Miller, nono. Dovranno affronatre invece le forche caudine del primo turno di qualifiche diversi piloti non abituati a farle, a partire da Acosta e Binder, 11° e 14° con la KTM. 12° Bezzecchi, davanti alla prima delle Honda, quella di Zarco. mentre Takagami è 15°. Le Aprilia di Raul Fernandez ed Espargaro sono 16° e 17°, con il veterano spagnolo caduto durante la sessione. 18° Marini con la Honda, davanti ad Augusto Fernandez (KTM) e al compagno di squadra Mir. 21° e 22° i due piloti sostituti rispettivamente di Di Giannantonio e Oliveira, ossia Iannone e Savadori.

Championship leader in the gravel! 😱@88jorgemartin drops it just as he was starting his flying lap! 💥

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Malesia 2024

Risultati Prequalifiche MotoGP Malesia 2024

#TheRematch day one ✅@PeccoBagnaia tops both sessions on Friday for only the second time in his premier class career

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/11/2024