MotoGP Malesia 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Due gare. Due sole gare al termine di uno dei mondiali più appassionanti della storia. Ma, d'altra parte, negli ultimi tre anni non possiamo lamentarci perché le sfide di sono sempre decise a Valencia. Sarà così anche questa volta? A Sepang Jorge Martin arriva con 17 punti di margine su Bagnaia, nonostante le 3 sole vittorie domenicali contro le 9 del rivale, l'ultima capolavoro proprio a Buriram domenica scorsa. La costanza dello spagnolo dovrà ora proseguire anche su una pista dove ha vinto una sola volta, in Moto3 nel lontano 2018, e dove Francesco Bagnaia si sente più forte (lo scorso anno fu però due volte terzo, una dietro e una davanti a Martin). E sul tracciato disegnato da Hermann Tilke lo scorso anno furono velocissimi anche Enea Bastianini, vincitore nella gara lunga, e Alex Marquez, secondo alla domenica e primo nella sprint. Non possiamo pensare che della partita non saranno anche Marc Marquez e gli altri della pattuglia Ducati, per cui per i due sfidanti ci saranno tante incognite. Martin ha persino un match point domenica: se alla fine del weekend avrà conquistato 20 punti più di Pecco sarà Game Over. Dal conto suo Bagnaia, anche vincendo le quattro restanti gare, sprint e lunghe, avrà bisogno di una mano perché facendo sempre secondo Martin sarebbe campione di un solo punto. Ma tra pioggia e insidie, la Malesia sarà veramente una sfida ardua per tutti. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del diciannovesimo e penultimo weekend dell'anno della MotoGP, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e i team della griglia.

Venerdì 1 novembre

Prove libere 1: 3.45 – 4.30

Prequalifiche: 8.00 – 9.00

Sabato 2 novembre

Prove libere 2: 3.10 – 3.40

Qualifiche 1: 3.50 – 4.05

Qualifiche 2: 4.15 – 4.30

Sprint: 8:00

Domenica 3 novembre

Gara Moto3: 5.00

Gara Moto2: 6:15

Gara MotoGP: 8:00

Sabato 2 novembre

Qualifiche MotoGP: 3.50-4.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 8:00 (diretta)

Domenica 3 novembre

Gara Moto3: 10.15 (differita)

Gara Moto2: 11.35 (differita)

Gara MotoGP: 14.15 (differita)

IL METEO DEL GP

Venerdì 1 novembre: temporali sparsi; temperatura 25°-33°; precipitazioni 50%; umidità 71%

Sabato 2 novembre: temporali sparsi; temperatura 24°-32°; precipitazioni 30%; umidità 72%

Domenica 3 novembre: temporale; temperatura 24°-32°; precipitazioni 70%; umidità 73%

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/10/2024