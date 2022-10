Motomondiale, albo d'oro Gran Premio della Malesia

GRAN PREMIO DELLA MALESIA Sebbene sia relativamente recente come introduzione in calendario, il Gran Premio della Malesia (o Malaysia) è già stato ospitato da ben tre tracciati. La prima edizione del 1991 si corse sulla pista di Shah Alam, nei pressi della capitale Kuala Lumpur. Qui l'evento è rimasto fino al 1997, passando poi per una sola edizione a Johor (nei pressi dei confini con Singapore) nel 1998, e dal 1999 sulla nuova pista di Sepang, che ancora oggi accoglie il Motomondiale. La prima edizione del 1991 fu poco fortunata: con tutti e tre i titoli già assegnati, furono in pochi a sobbarcarsi la trasfeta fino in Malesia, e così per le edizioni sucessive si optò per una collocazione primaverile, che ha retto nel tempo fino al 2001, quando la gara è stata spostata nuovamente in coda al mondiale.

Anno Circuito Pilota Naz. 2002 Sepang Max Biaggi (Yamaha) ITA 2003 Sepang Valentino Rossi (Honda) ITA 2004 Sepang Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2005 Sepang Loris Capirossi (Ducati) ITA 2006 Sepang Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2007 Sepang Casey Stoner (Ducati) AUS 2008 Sepang Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2009 Sepang Casey Stoner (Ducati) AUS 2010 Sepang Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2011 Sepang Annullata 2012 Sepang Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2013 Sepang Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2014 Sepang Marc Márquez (Honda) SPA 2015 Sepang Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2016 Sepang Andrea Dovizioso (Ducati) ITA 2017 Sepang Andrea Dovizioso (Ducati) ITA 2018 Sepang Marc Márquez (Honda) SPA 2019 Sepang Maverick Viñales (Yamaha) SPA 2022

Anno Circuito Pilota Naz. 2010 Sepang Roberto Rolfo (Suter) ITA 2011 Sepang Thomas Lüthi (Suter) SVI 2012 Sepang Alex De Angelis (FTR) RSM 2013 Sepang Esteve Rabat (Kalex) SPA 2014 Sepang Maverick Viñales (Kalex) SPA 2015 Sepang Johann Zarco (Kalex) FRA 2016 Sepang Johann Zarco (Kalex) FRA 2017 Sepang Miguel Oliveira (KTM) POR 2018 Sepang Luca Marini (Kalex) ITA 2019 Sepang Brad Binder (KTM) SAF 2022

Anno Circuito Pilota Naz. 2012 Sepang Sandro Cortese (KTM) GER 2013 Sepang Luis Salom (KTM) SPA 2014 Sepang Efrén Vázquez (Honda) SPA 2015 Sepang Miguel Oliveira (KTM) POR 2016 Sepang Francesco Bagnaia (Mahindra) ITA 2017 Sepang Joan Mir (Honda) SPA 2018 Sepang Jorge Martín (Honda) SPA 2019 Sepang Lorenzo Dalla Porta (Honda) ITA 2022 Sepang John McPhee (Husqvarna) GBR

Anno Circuito Pilota Naz. 1991 Shah Alam John Kocinski (Yamaha) USA 1992 Shah Alam Michael Doohan (Honda) AUS 1993 Shah Alam Wayne Rainey (Yamaha) USA 1994 Shah Alam Michael Doohan (Honda) AUS 1995 Shah Alam Michael Doohan (Honda) AUS 1996 Shah Alam Luca Cadalora (Honda) ITA 1997 Shah Alam Michael Doohan (Honda) AUS 1998 Johor Michael Doohan (Honda) AUS 1999 Sepang Kenny Roberts Jr (Suzuki) USA 2000 Sepang Kenny Roberts Jr (Suzuki) USA 2001 Sepang Valentino Rossi (Honda) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1991 Shah Alam Luca Cadalora (Honda) ITA 1992 Shah Alam Luca Cadalora (Honda) ITA 1993 Shah Alam Nobuatsu Aoki (Honda) JPN 1994 Shah Alam Max Biaggi (Aprilia) ITA 1995 Shah Alam Max Biaggi (Aprilia) ITA 1996 Shah Alam Max Biaggi (Aprilia) ITA 1997 Shah Alam Max Biaggi (Honda) ITA 1998 Johor Tetsuya Harada (Aprilia) JPN 1999 Sepang Loris Capirossi (Honda) ITA 2000 Sepang Shinya Nakano (Yamaha) JPN 2001 Sepang Daijirō Katō (Honda) JPN 2002 Sepang Fonsi Nieto (Aprilia) SPA 2003 Sepang Toni Elías (Aprilia) SPA 2004 Sepang Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2005 Sepang Casey Stoner (Aprilia) AUS 2006 Sepang Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA 2007 Sepang Hiroshi Aoyama (KTM) JPN 2008 Sepang Álvaro Bautista (Aprilia) SPA 2009 Sepang Hiroshi Aoyama (Honda) JPN

Anno Circuito Pilota Naz. 1991 Shah Alam Loris Capirossi (Honda) ITA 1992 Shah Alam Alessandro Gramigni (Aprilia) ITA 1993 Shah Alam Dirk Raudies (Honda) GER 1994 Shah Alam Noboru Ueda (Honda) JPN 1995 Shah Alam Garry McCoy (Honda) AUS 1996 Shah Alam Stefano Perugini (Aprilia) ITA 1997 Shah Alam Valentino Rossi (Aprilia) ITA 1998 Johor Noboru Ueda (Honda) JPN 1999 Sepang Masao Azuma (Honda) JPN 2000 Sepang Roberto Locatelli (Aprilia) ITA 2001 Sepang Yōichi Ui (Derbi) JPN 2002 Sepang Arnaud Vincent (Aprilia) FRA 2003 Sepang Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2004 Sepang Casey Stoner (KTM) AUS 2005 Sepang Thomas Lüthi (Honda) SVI 2006 Sepang Álvaro Bautista (Aprilia) SPA 2007 Sepang Gábor Talmácsi (Aprilia) UNG 2008 Sepang Gábor Talmácsi (Aprilia) UNG 2009 Sepang Julián Simón (Aprilia) SPA 2010 Sepang Marc Márquez (Derbi) SPA 2011 Sepang Maverick Viñales (Aprilia) SPA

Pos. Pilota Naz. Vittorie MGP 500 M2 250 M3 125 1 Valentino Rossi ITA 7 5 1 1 2 Daniel Pedrosa SPA 5 3 1 1 3 Max Biaggi ITA 5 1 4 4 Michael Doohan AUS 5 5 5 Casey Stoner AUS 4 2 1 1 6 Marc Márquez SPA 3 2 1 7 Maverick Viñales SPA 3 1 1 1 8 Loris Capirossi ITA 3 1 1 1 9 Luca Cadalora ITA 3 1 2 10 Andrea Dovizioso ITA 2 2 11 Kenny Roberts Jr USA 2 2 12 Johann Zarco FRA 2 2 13 Miguel Oliveira POR 2 1 1 14 Thomas Lüthi SVI 2 1 1 15 Hiroshi Aoyama JPN 2 2 16 Álvaro Bautista SPA 2 1 1 17 Gábor Talmácsi UNG 2 2 Noboru Ueda JPN 2 2 19 John Kocinski USA 1 1 Wayne Rainey USA 1 1 21 Alex De Angelis RSM 1 1 Brad Binder SAF 1 1 Esteve Rabat SPA 1 1 Luca Marini ITA 1 1 Roberto Rolfo ITA 1 1 26 Daijirō Katō JPN 1 1 Fonsi Nieto SPA 1 1 Jorge Lorenzo SPA 1 1 Nobuatsu Aoki JPN 1 1 Shinya Nakano JPN 1 1 Tetsuya Harada JPN 1 1 Toni Elías SPA 1 1 33 Efrén Vázquez SPA 1 1 Francesco Bagnaia ITA 1 1 Joan Mir SPA 1 1 Jorge Martín SPA 1 1 Lorenzo Dalla Porta ITA 1 1 Luis Salom SPA 1 1 Sandro Cortese GER 1 1 John McPhee GBR 1 1 41 Alessandro Gramigni ITA 1 1 Arnaud Vincent FRA 1 1 Dirk Raudies GER 1 1 Garry McCoy AUS 1 1 Julián Simón SPA 1 1 Masao Azuma JPN 1 1 Roberto Locatelli ITA 1 1 Stefano Perugini ITA 1 1 Yōichi Ui JPN 1 1