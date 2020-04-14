Motomondiale, albo d'oro Gran Premio della Malesia

L'albo d'oro del Gran Premio della Malesia di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, 500, 250, 125
GRAN PREMIO DELLA MALESIA Sebbene sia relativamente recente come introduzione in calendario, il Gran Premio della Malesia (o Malaysia) è già stato ospitato da ben tre tracciati. La prima edizione del 1991 si corse sulla pista di Shah Alam, nei pressi della capitale Kuala Lumpur. Qui l'evento è rimasto fino al 1997, passando poi per una sola edizione a Johor (nei pressi dei confini con Singapore) nel 1998, e dal 1999 sulla nuova pista di Sepang, che ancora oggi accoglie il Motomondiale. La prima edizione del 1991 fu poco fortunata: con tutti e tre i titoli già assegnati, furono in pochi a sobbarcarsi la trasfeta fino in Malesia, e così per le edizioni sucessive si optò per una collocazione primaverile, che ha retto nel tempo fino al 2001, quando la gara è stata spostata nuovamente in coda al mondiale.
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2002
|Sepang
|Max Biaggi (Yamaha)
|ITA
|2003
|Sepang
|Valentino Rossi (Honda)
|ITA
|2004
|Sepang
|Valentino Rossi (Yamaha)
|ITA
|2005
|Sepang
|Loris Capirossi (Ducati)
|ITA
|2006
|Sepang
|Valentino Rossi (Yamaha)
|ITA
|2007
|Sepang
|Casey Stoner (Ducati)
|AUS
|2008
|Sepang
|Valentino Rossi (Yamaha)
|ITA
|2009
|Sepang
|Casey Stoner (Ducati)
|AUS
|2010
|Sepang
|Valentino Rossi (Yamaha)
|ITA
|2011
|Sepang
|Annullata
|
|2012
|Sepang
|Daniel Pedrosa (Honda)
|SPA
|2013
|Sepang
|Daniel Pedrosa (Honda)
|SPA
|2014
|Sepang
|Marc Márquez (Honda)
|SPA
|2015
|Sepang
|Daniel Pedrosa (Honda)
|SPA
|2016
|Sepang
|Andrea Dovizioso (Ducati)
|ITA
|2017
|Sepang
|Andrea Dovizioso (Ducati)
|ITA
|2018
|Sepang
|Marc Márquez (Honda)
|SPA
|2019
|Sepang
|Maverick Viñales (Yamaha)
|SPA
|2022
|Sepang
|Francesco Bagnaia (Ducati)
|ITA
|2023
|Sepang
|Enea Bastianini (Ducati)
|ITA
|2024
|Sepang
|Francesco Bagnaia (Ducati)
|ITA
|2025
|Sepang
|Alex Marquez (Ducati)
|SPA
|2025
|Sepang
|Marc Márquez (Ducati)
|SPA
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2010
|Sepang
|Roberto Rolfo (Suter)
|ITA
|2011
|Sepang
|Thomas Lüthi (Suter)
|SVI
|2012
|Sepang
|Alex De Angelis (FTR)
|RSM
|2013
|Sepang
|Esteve Rabat (Kalex)
|SPA
|2014
|Sepang
|Maverick Viñales (Kalex)
|SPA
|2015
|Sepang
|Johann Zarco (Kalex)
|FRA
|2016
|Sepang
|Johann Zarco (Kalex)
|FRA
|2017
|Sepang
|Miguel Oliveira (KTM)
|POR
|2018
|Sepang
|Luca Marini (Kalex)
|ITA
|2019
|Sepang
|Brad Binder (KTM)
|SAF
|2022
|Sepang
|Tony Arbolino (Kalex)
|ITA
|2023
|Sepang
|Fermin Aldeguer (Boscoscuro)
|SPA
|2024
|Sepang
|Celestino Vietti (Kalex)
|ITA
|2025
|Sepang
|Jake Dixon (Boscoscuro)
|GBR
|2026
|Sepang
|David Alonso (Kalex)
|COL
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2012
|Sepang
|Sandro Cortese (KTM)
|GER
|2013
|Sepang
|Luis Salom (KTM)
|SPA
|2014
|Sepang
|Efrén Vázquez (Honda)
|SPA
|2015
|Sepang
|Miguel Oliveira (KTM)
|POR
|2016
|Sepang
|Francesco Bagnaia (Mahindra)
|ITA
|2017
|Sepang
|Joan Mir (Honda)
|SPA
|2018
|Sepang
|Jorge Martín (Honda)
|SPA
|2019
|Sepang
|Lorenzo Dalla Porta (Honda)
|ITA
|2022
|Sepang
|John McPhee (Husqvarna)
|GBR
|2023
|Sepang
|Colin Veijer (Husqvarna)
|OLA
|2024
|Sepang
|David Alonso (CFMoto)
|COL
|2025
|Sepang
|Tayo Furusato (Honda)
|JPN
|2026
|Sepang
|Maximo Quiles (KTM)
|SPA
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|1991
|Shah Alam
|John Kocinski (Yamaha)
|USA
|1992
|Shah Alam
|Michael Doohan (Honda)
|AUS
|1993
|Shah Alam
|Wayne Rainey (Yamaha)
|USA
|1994
|Shah Alam
|Michael Doohan (Honda)
|AUS
|1995
|Shah Alam
|Michael Doohan (Honda)
|AUS
|1996
|Shah Alam
|Luca Cadalora (Honda)
|ITA
|1997
|Shah Alam
|Michael Doohan (Honda)
|AUS
|1998
|Johor
|Michael Doohan (Honda)
|AUS
|1999
|Sepang
|Kenny Roberts Jr (Suzuki)
|USA
|2000
|Sepang
|Kenny Roberts Jr (Suzuki)
|USA
|2001
|Sepang
|Valentino Rossi (Honda)
|ITA
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|1991
|Shah Alam
|Luca Cadalora (Honda)
|ITA
|1992
|Shah Alam
|Luca Cadalora (Honda)
|ITA
|1993
|Shah Alam
|Nobuatsu Aoki (Honda)
|JPN
|1994
|Shah Alam
|Max Biaggi (Aprilia)
|ITA
|1995
|Shah Alam
|Max Biaggi (Aprilia)
|ITA
|1996
|Shah Alam
|Max Biaggi (Aprilia)
|ITA
|1997
|Shah Alam
|Max Biaggi (Honda)
|ITA
|1998
|Johor
|Tetsuya Harada (Aprilia)
|JPN
|1999
|Sepang
|Loris Capirossi (Honda)
|ITA
|2000
|Sepang
|Shinya Nakano (Yamaha)
|JPN
|2001
|Sepang
|Daijirō Katō (Honda)
|JPN
|2002
|Sepang
|Fonsi Nieto (Aprilia)
|SPA
|2003
|Sepang
|Toni Elías (Aprilia)
|SPA
|2004
|Sepang
|Daniel Pedrosa (Honda)
|SPA
|2005
|Sepang
|Casey Stoner (Aprilia)
|AUS
|2006
|Sepang
|Jorge Lorenzo (Aprilia)
|SPA
|2007
|Sepang
|Hiroshi Aoyama (KTM)
|JPN
|2008
|Sepang
|Álvaro Bautista (Aprilia)
|SPA
|2009
|Sepang
|Hiroshi Aoyama (Honda)
|JPN
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|1991
|Shah Alam
|Loris Capirossi (Honda)
|ITA
|1992
|Shah Alam
|Alessandro Gramigni (Aprilia)
|ITA
|1993
|Shah Alam
|Dirk Raudies (Honda)
|GER
|1994
|Shah Alam
|Noboru Ueda (Honda)
|JPN
|1995
|Shah Alam
|Garry McCoy (Honda)
|AUS
|1996
|Shah Alam
|Stefano Perugini (Aprilia)
|ITA
|1997
|Shah Alam
|Valentino Rossi (Aprilia)
|ITA
|1998
|Johor
|Noboru Ueda (Honda)
|JPN
|1999
|Sepang
|Masao Azuma (Honda)
|JPN
|2000
|Sepang
|Roberto Locatelli (Aprilia)
|ITA
|2001
|Sepang
|Yōichi Ui (Derbi)
|JPN
|2002
|Sepang
|Arnaud Vincent (Aprilia)
|FRA
|2003
|Sepang
|Daniel Pedrosa (Honda)
|SPA
|2004
|Sepang
|Casey Stoner (KTM)
|AUS
|2005
|Sepang
|Thomas Lüthi (Honda)
|SVI
|2006
|Sepang
|Álvaro Bautista (Aprilia)
|SPA
|2007
|Sepang
|Gábor Talmácsi (Aprilia)
|UNG
|2008
|Sepang
|Gábor Talmácsi (Aprilia)
|UNG
|2009
|Sepang
|Julián Simón (Aprilia)
|SPA
|2010
|Sepang
|Marc Márquez (Derbi)
|SPA
|2011
|Sepang
|Maverick Viñales (Aprilia)
|SPA
|Pos.
|Pilota
|Naz.
|Vittorie
|MGP
|500
|M2
|250
|M3
|125
|1
|Valentino Rossi
|ITA
|7
|5
|1
|
|
|
|1
|2
|Daniel Pedrosa
|SPA
|5
|3
|
|
|1
|
|1
|3
|Max Biaggi
|ITA
|5
|1
|
|
|4
|
|
|4
|Michael Doohan
|AUS
|5
|
|5
|
|
|
|
|5
|Marc Márquez
|AUS
|4
|3
|
|
|0
|
|1
|6
|Casey Stoner
|SPA
|4
|2
|
|
|1
|
|1
|7
|Francesco Bagnaia
|ITA
|3
|2
|
|
|
|1
|
|8
|Maverick Viñales
|SPA
|3
|1
|
|1
|
|
|1
|9
|Loris Capirossi
|ITA
|3
|1
|
|
|1
|
|1
|10
|Luca Cadalora
|ITA
|3
|
|1
|
|2
|
|
|11
|Andrea Dovizioso
|ITA
|2
|2
|
|
|
|
|
|12
|Kenny Roberts Jr
|USA
|2
|
|2
|
|
|
|
|13
|Johann Zarco
|FRA
|2
|
|
|2
|
|
|
|14
|Miguel Oliveira
|POR
|2
|
|
|1
|
|1
|
|
|David Alonso
|COL
|2
|
|
|1
|
|1
|
|16
|Thomas Lüthi
|SVI
|2
|
|
|1
|
|
|1
|17
|Hiroshi Aoyama
|JPN
|2
|
|
|
|2
|
|
|18
|Álvaro Bautista
|SPA
|2
|
|
|
|1
|
|1
|19
|Gábor Talmácsi
|UNG
|2
|
|
|
|
|
|2
|
|Noboru Ueda
|JPN
|2
|
|
|
|
|
|2
|21
|Enea Bastianini
|ITA
|1
|1
|
|
|
|
|
|
|Alex Marquez
|SPA
|1
|1
|
|
|
|
|
|23
|John Kocinski
|USA
|1
|
|1
|
|
|
|
|
|Wayne Rainey
|USA
|1
|
|1
|
|
|
|
|25
|Alex De Angelis
|RSM
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|Brad Binder
|SAF
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|Esteve Rabat
|SPA
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|Luca Marini
|ITA
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|Roberto Rolfo
|ITA
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|Tony Arbolino
|ITA
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|Fermin Aldeguer
|SPA
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|Celestino Vietti
|ITA
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|Jake Dixon
|GBR
|1
|
|
|1
|
|
|
|34
|Daijirō Katō
|JPN
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|Fonsi Nieto
|SPA
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|Jorge Lorenzo
|SPA
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|Nobuatsu Aoki
|JPN
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|Shinya Nakano
|JPN
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|Tetsuya Harada
|JPN
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|Toni Elías
|SPA
|1
|
|
|
|1
|
|
|41
|Efrén Vázquez
|SPA
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|Joan Mir
|SPA
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|Jorge Martín
|SPA
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|Luis Salom
|SPA
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|Sandro Cortese
|GER
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|John McPhee
|GBR
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|Colin Veijer
|OLA
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|Tayo Furusato
|JPN
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|Maximo Quiles
|SPA
|1
|
|
|
|
|1
|
|51
|Alessandro Gramigni
|ITA
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Arnaud Vincent
|FRA
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Dirk Raudies
|GER
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Garry McCoy
|AUS
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Julián Simón
|SPA
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Masao Azuma
|JPN
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Roberto Locatelli
|ITA
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Stefano Perugini
|ITA
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Yōichi Ui
|JPN
|1
|
|
|
|
|
|1
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