Stats MotoGP

Motomondiale, albo d'oro Gran Premio della Malesia

Avatar di Simone Valtieri,

3 ore fa - L'albo d'oro del GP della Malaysia, tutte le classi del Motomondiale

L'albo d'oro del Gran Premio della Malesia di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, 500, 250, 125
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

GRAN PREMIO DELLA MALESIA Sebbene sia relativamente recente come introduzione in calendario, il Gran Premio della Malesia (o Malaysia) è già stato ospitato da ben tre tracciati. La prima edizione del 1991 si corse sulla pista di Shah Alam, nei pressi della capitale Kuala Lumpur. Qui l'evento è rimasto fino al 1997, passando poi per una sola edizione a Johor (nei pressi dei confini con Singapore) nel 1998, e dal 1999 sulla nuova pista di Sepang, che ancora oggi accoglie il Motomondiale. La prima edizione del 1991 fu poco fortunata: con tutti e tre i titoli già assegnati, furono in pochi a sobbarcarsi la trasfeta fino in Malesia, e così per le edizioni sucessive si optò per una collocazione primaverile, che ha retto nel tempo fino al 2001, quando la gara è stata spostata nuovamente in coda al mondiale.

ALBO D'ORO GP DELLA MALESIA, CLASSE MOTOGP

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2002SepangMax Biaggi (Yamaha)ITA
2003SepangValentino Rossi (Honda)ITA
2004SepangValentino Rossi (Yamaha)ITA
2005SepangLoris Capirossi (Ducati)ITA
2006SepangValentino Rossi (Yamaha)ITA
2007SepangCasey Stoner (Ducati)AUS
2008SepangValentino Rossi (Yamaha)ITA
2009SepangCasey Stoner (Ducati)AUS
2010SepangValentino Rossi (Yamaha)ITA
2011SepangAnnullata  
2012SepangDaniel Pedrosa (Honda)SPA
2013SepangDaniel Pedrosa (Honda)SPA
2014SepangMarc Márquez (Honda)SPA
2015SepangDaniel Pedrosa (Honda)SPA
2016SepangAndrea Dovizioso (Ducati)ITA
2017SepangAndrea Dovizioso (Ducati)ITA
2018SepangMarc Márquez (Honda)SPA
2019SepangMaverick Viñales (Yamaha)SPA
2022SepangFrancesco Bagnaia (Ducati)ITA
2023SepangEnea Bastianini (Ducati)ITA
2024SepangFrancesco Bagnaia (Ducati)ITA
2025SepangAlex Marquez (Ducati)SPA
2025SepangMarc Márquez (Ducati)SPA

ALBO D'ORO GP DELLA MALESIA, CLASSE MOTO2

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2010SepangRoberto Rolfo (Suter)ITA
2011SepangThomas Lüthi (Suter)SVI
2012SepangAlex De Angelis (FTR)RSM
2013SepangEsteve Rabat (Kalex)SPA
2014SepangMaverick Viñales (Kalex)SPA
2015SepangJohann Zarco (Kalex)FRA
2016SepangJohann Zarco (Kalex)FRA
2017SepangMiguel Oliveira (KTM)POR
2018SepangLuca Marini (Kalex)ITA
2019SepangBrad Binder (KTM)SAF
2022SepangTony Arbolino (Kalex)ITA
2023SepangFermin Aldeguer (Boscoscuro)SPA
2024SepangCelestino Vietti (Kalex)ITA
2025SepangJake Dixon (Boscoscuro)GBR
2026SepangDavid Alonso (Kalex)COL

ALBO D'ORO GP DELLA MALESIA, CLASSE MOTO3

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2012SepangSandro Cortese (KTM)GER
2013SepangLuis Salom (KTM)SPA
2014SepangEfrén Vázquez (Honda)SPA
2015SepangMiguel Oliveira (KTM)POR
2016SepangFrancesco Bagnaia (Mahindra)ITA
2017SepangJoan Mir (Honda)SPA
2018SepangJorge Martín (Honda)SPA
2019SepangLorenzo Dalla Porta (Honda)ITA
2022SepangJohn McPhee (Husqvarna)GBR
2023SepangColin Veijer (Husqvarna)OLA
2024SepangDavid Alonso (CFMoto)COL
2025SepangTayo Furusato (Honda)JPN
2026SepangMaximo Quiles (KTM)SPA

ALBO D'ORO GP DELLA MALESIA, CLASSE 500

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1991Shah AlamJohn Kocinski (Yamaha)USA
1992Shah AlamMichael Doohan (Honda)AUS
1993Shah AlamWayne Rainey (Yamaha)USA
1994Shah AlamMichael Doohan (Honda)AUS
1995Shah AlamMichael Doohan (Honda)AUS
1996Shah AlamLuca Cadalora (Honda)ITA
1997Shah AlamMichael Doohan (Honda)AUS
1998JohorMichael Doohan (Honda)AUS
1999SepangKenny Roberts Jr (Suzuki)USA
2000SepangKenny Roberts Jr (Suzuki)USA
2001SepangValentino Rossi (Honda)ITA

ALBO D'ORO GP DELLA MALESIA, CLASSE 250

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1991Shah AlamLuca Cadalora (Honda)ITA
1992Shah AlamLuca Cadalora (Honda)ITA
1993Shah AlamNobuatsu Aoki (Honda)JPN
1994Shah AlamMax Biaggi (Aprilia)ITA
1995Shah AlamMax Biaggi (Aprilia)ITA
1996Shah AlamMax Biaggi (Aprilia)ITA
1997Shah AlamMax Biaggi (Honda)ITA
1998JohorTetsuya Harada (Aprilia)JPN
1999SepangLoris Capirossi (Honda)ITA
2000SepangShinya Nakano (Yamaha)JPN
2001SepangDaijirō Katō (Honda)JPN
2002SepangFonsi Nieto (Aprilia)SPA
2003SepangToni Elías (Aprilia)SPA
2004SepangDaniel Pedrosa (Honda)SPA
2005SepangCasey Stoner (Aprilia)AUS
2006SepangJorge Lorenzo (Aprilia)SPA
2007SepangHiroshi Aoyama (KTM)JPN
2008SepangÁlvaro Bautista (Aprilia)SPA
2009SepangHiroshi Aoyama (Honda)JPN

ALBO D'ORO GP DELLA MALESIA, CLASSE 125

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1991Shah AlamLoris Capirossi (Honda)ITA
1992Shah AlamAlessandro Gramigni (Aprilia)ITA
1993Shah AlamDirk Raudies (Honda)GER
1994Shah AlamNoboru Ueda (Honda)JPN
1995Shah AlamGarry McCoy (Honda)AUS
1996Shah AlamStefano Perugini (Aprilia)ITA
1997Shah AlamValentino Rossi (Aprilia)ITA
1998JohorNoboru Ueda (Honda)JPN
1999SepangMasao Azuma (Honda)JPN
2000SepangRoberto Locatelli (Aprilia)ITA
2001SepangYōichi Ui (Derbi)JPN
2002SepangArnaud Vincent (Aprilia)FRA
2003SepangDaniel Pedrosa (Honda)SPA
2004SepangCasey Stoner (KTM)AUS
2005SepangThomas Lüthi (Honda)SVI
2006SepangÁlvaro Bautista (Aprilia)SPA
2007SepangGábor Talmácsi (Aprilia)UNG
2008SepangGábor Talmácsi (Aprilia)UNG
2009SepangJulián Simón (Aprilia)SPA
2010SepangMarc Márquez (Derbi)SPA
2011SepangMaverick Viñales (Aprilia)SPA

VINCITORI GP DELLA MALESIA, PILOTI

Pos.PilotaNaz.VittorieMGP500M2250M3125
1Valentino RossiITA751       1
2Daniel PedrosaSPA53     1   1
3Max BiaggiITA51     4    
4Michael DoohanAUS5   5        
5Marc MárquezAUS43     0   1
6Casey StonerSPA42     1   1
7Francesco BagnaiaITA32       1  
8Maverick ViñalesSPA31   1     1
9Loris CapirossiITA31     1   1
10Luca CadaloraITA3   1   2    
11Andrea DoviziosoITA22          
12Kenny Roberts JrUSA2   2        
13Johann ZarcoFRA2     2      
14Miguel OliveiraPOR2     1   1  
  David AlonsoCOL2     1   1  
16Thomas LüthiSVI2     1     1
17Hiroshi AoyamaJPN2       2    
18Álvaro BautistaSPA2       1   1
19Gábor TalmácsiUNG2           2
  Noboru UedaJPN2           2
21Enea BastianiniITA11          
  Alex MarquezSPA11          
23John KocinskiUSA1   1        
  Wayne RaineyUSA1   1        
25Alex De AngelisRSM1     1      
  Brad BinderSAF1     1      
  Esteve RabatSPA1     1      
  Luca MariniITA1     1      
  Roberto RolfoITA1     1      
  Tony ArbolinoITA1     1      
  Fermin AldeguerSPA1     1      
  Celestino ViettiITA1     1      
  Jake DixonGBR1     1      
34Daijirō KatōJPN1       1    
  Fonsi NietoSPA1       1    
  Jorge LorenzoSPA1       1    
  Nobuatsu AokiJPN1       1    
  Shinya NakanoJPN1       1    
  Tetsuya HaradaJPN1       1    
  Toni ElíasSPA1       1    
41Efrén VázquezSPA1         1  
  Joan MirSPA1         1  
  Jorge MartínSPA1         1  
  Lorenzo Dalla PortaITA1         1  
  Luis SalomSPA1         1  
  Sandro CorteseGER1         1  
  John McPheeGBR1         1  
  Colin VeijerOLA1         1  
  Tayo FurusatoJPN1         1  
  Maximo QuilesSPA1         1  
51Alessandro GramigniITA1           1
  Arnaud VincentFRA1           1
  Dirk RaudiesGER1           1
  Garry McCoyAUS1           1
  Julián SimónSPA1           1
  Masao AzumaJPN1           1
  Roberto LocatelliITA1           1
  Stefano PeruginiITA1           1
  Yōichi UiJPN1           1
VEDI ANCHE
Albo d'oro MotoGP, Moto3, Moto2, 500, 250, 125
Albo d'oro Motomondiale

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

Gli articoli di Simone

Vedi anche