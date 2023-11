Calendario MotoGP 2024: circuiti, date, risultati, test

Il calendario ufficiale delle tre classi del motomondiale 2024. Saranno 22 le tappe in programma per MotoGP, Moto2 e Moto3. Le date dei test pre e in-season

MOTOGP 2024 Con ben 22 GP in programma, la stagione 2024 di MotoGP sarà la più lunga della storia, senza considerare il doppio appuntamento di ogni weekend che prevede la gara sprint prima di quella lunga. Saranno perciò 44 le gare effettive della stagione, un'enormità. Resta comunque in forse l'appuntamento in Kazakistan, dove si attende ancora l'omologazione del contratto (situazione analoga a quella del Gran Premio d'India, comunque già corso nel 2023). La novità sarà il ritorno in calendario del GP di Aragona, mentre cambieranno alcune date rispetto alla passata stagione, con il Qatar che torna a essere l'appuntamento inaugurale, il 10 marzo 2024, metnre si chiuderà come da tradizione a Valencia, il 17 novembre. Le tappe italiane sono collocate nei soliti slot, con il Mugello (Gran Premio d'Italia), il weekend del 2 giugno e con Misano Adriatico (Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini) il fine settimana del 8 settembre. Diramate anche le date ufficiali dei test: saranno solo 8 i giorni in pista prima della stagione, tre dei quali riservati ai rookie e ai tester (i cosidetti Shakedown test), mentre cresce il numero di appuntamenti nel corso della stagione, con 4 giornate di test, compresi quelli di fine anno dopo l'appuntamento valenciano.

Il calendario MotoGP 2024

Calendario Pre-season Test

1-3 febbraio - Shakedown Test MotoGP a Sepang

6-8 febbraio - Test ufficiali MotoGP a Sepang

19-20 febbraio - Test ufficiali MotoGP a Lusail

Calendario In-season test

29 aprile - Test post-GP a Jerez de la Frontera

3 giugno - Test post-GP al Mugello

9 settembre - Test post-GP a Misano Adriatico

18 o 19 novembre - Test post-GP a Valencia

Calendario Gran Premi

Data Gran Premio Circuito 10 marzo Qatar* Lusail International Circuit 24-marzo Portogallo Algarve International Circuit 07 aprile Argentina Termas de Rio Hondo 14 aprile Americhe Circuit of The Americas 28 aprile Spagna Circuito de Jerez-Ángel Nieto 12 maggio Francia Le Mans 19 maggio Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya 02 giugno Italia Autodromo del Mugello 16 giugno Kazakistan** Sokol International Circuit 30 giugno Olanda TT Circuit Assen 7 luglio Germania Sachsenring 04 agosto Gran Bretagna Silverstone Circuit 18 agosto Austria Red Bull Ring-Spielberg 01 settembre Aragona Motorland Aragon-Alcaniz 08 settembre San Marino e Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli 22 settembre India** Buddh International Circuit 29 settembre Indonesia Mandalika International Street Circuit 6 ottobre Giappone Twin Ring Motegi 20 ottobre Australia Philip Island 27 ottobre Thailandia Chang International Circuit 3 novembre Malaysia Sepang International Circuit 17 novembre Comunità Valenciana Comunitat Valenciana-Ricardo Tormo

*Gara notturna

**Previa omologazione del contratto

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/10/2023