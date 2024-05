MotoGP, posticipato a data da destinarsi il GP del Kazakistan

Non c'è pace per il Gran Premio del Kazakistan, che già lo scorso anno fu cancellato a causa della mancata omologazione della pista di Sokol, progettata dall'archistar Hermann Tilke. Stavolta, però, a causare il posticipo della corsa asiatica, che per la prima volta avrebbe dovuto tenersi all'interno del calendario del mondiale della MotoGP, è stato il maltempo. Condizioni meteo senza precedenti, infatti, hanno causato allagamenti e alluvioni in vaste aree dell'Asia centrale, costringendo gli orgagnizzatori della gara kazaka ad alzare bandiera bianca e a posticipare l'evento che però potrebbe essere recuperato nella seconda metà di stagione. Nel paese è stata proclamata l'emergenza nazionale, con decine di miliaia di persone colpite dai catastrofici eventi.

Kazakistan, il Sokol International Racetrack nei pressi di Almaty

VEDI ANCHE

DIFFICILE RECUPERO Nel comunicato ufficiale, la MotoGP rivolge il proprio sostegno e le proprie condoglianze alle vittime delle inondazioni, augurandosi che la regione e le comunità colpite possano riprendersi il prima possibile. Per quanto riguarda il lato sportivo, invece, sarà un problema recuperare l'appuntamento in Kazakistan, che rischia di saltare per il secondo anno consecutivo. Le possibili soluzioni, all'interno di un fitto calendario che prevede 20 gare totali, sono molto complesse. Si potrebbe inserire la gara a fine agosto, prima della trasferta in Regno Unito, fattibile anche se logisticamente complicato. E questa - a meno di slittamento di altri eventi - sarebbe forse l'unica soluzione percorribile. Dopo le tappe europee di Aragon e Misano a inizio settembre, infatti, sono previsti due trittici asiatici con una sola settimana di pausa in mezzo: India, Indonesia e Giappone tra settembre e ottobre e Australia, Thailandia e Malesia tra ottobre e novembre. Dopo un'ulteriore settimana andrà poi in scena l'epilogo iridato di Valencia, e dunque - a meno che non si scelga di far disputare il GP in Kazakistan dopo quello valenciano, le possibilità di vedere le moto in pista a Sokol per questo 2024 finiscono qui.

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/05/2024