MotoGP, annullato il GP Kazakistan: c'è un buco di 5 settimane tra Assen e Silverstone

L’ambizioso calendario a 21 gare, il più lungo della storia della MotoGP, è già un ricordo. Il Motomondiale ha infatti comunicato la cancellazione ufficiale del Gran Premio del Kazakistan 2023, che si sarebbe originariamente dovuto disputare sul nuovissimo Sokol International Racetrack nel weekend del 9 luglio. La pista, disegnata dall’archistar della Formula 1 Hermann Tilke e aperta proprio nel 2023, non avrebbe però ottenuto l’omologazione in tempo per l’organizzazione del nono round della classe regina delle due ruote.

Kazakistan, il Sokol International Racetrack nei pressi di Almaty

IL COMUNICATO Situata nel sud del Paese nei pressi di Almaty, quasi al confine con il Kirghizistan e a circa 1150 km dalla capitale Astana, la pista di Sokol era la grande novità del calendario 2023 insieme al GP India organizzato sul circuito di Buddh, che ha ospitato la F1 tra il 2011 e il 2013. “La Federazione motociclistica internazionale, IRTA (l’associazione dei team, ndr) e Dorna Sports – si legge nel comunicato ufficiale – confermano la cancellazione del GP del Kazakistan 2023. I lavori di omologazione della pista e le attuali sfide globali sul piano operativo hanno reso necessario l’annullamento dell’evento. La MotoGP è impaziente di visitare il Sokol International Racetrack nel 2024”.

IL NUOVO CALENDARIO “L’evento – conclude lo scarno comunicato ufficiale della MotoGP – non sarà rimpiazzato nel 2023”. Questo significa che il calendario della stagione passerà da 21 a 20 gare, con un buco di ben cinque domeniche senza gare tra il GP d’Olanda ad Assen del 25 giugno e il GP di Gran Bretagna a Silverstone del 6 agosto, visto che la tappa in Kazakistan doveva essere l’ultima prima della pausa estiva. Uno stop forzato che ricorda quella appena scontato dalla Formula 1, ferma dal 2 al 30 aprile per effetto della cancellazione del GP di Cina.

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/04/2023