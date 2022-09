È una MotoGP sempre più asiatica: confermato il GP d'India nel 2023

NUOVA TAPPA Come preannunciato da Dorna la scorsa settimana, il Gran Premio d'India approderà nel calendario della MotoGP e lo farà già a partire dalla prossima stagione. È stato infatti ufficializzato oggi l'ingresso nel motomondiale della tappa indiana al del Buddh International Circuit - che dal 2011 al 2013 per una breve parentesi ospitò la Formula 1 - già dal 2023. ''L'India - si legge nel comunicato Dorna - è una vera e propria potenza economica e culturale, con una popolazione di 1,4 miliardi di persone e più di 170 milioni di moto sulle strade. Il trasporto su due ruote rappresenta quasi il 75% del totale, rendendo l'India uno dei più grandi mercati motociclistici del mondo''. Va da se che appaia naturale che il massimo campionato a due ruote guardi al grande stato asiatico per espandere i suoi orizzonti.

MotoGP, Carmelo Ezpeleta (Dorna)

VEDI ANCHE

SETTE GP IN ASIA Non è ancora nota la collocazione in calendario dell'appuntamento indiano, così come quello della nuova tappa in Kazakistan annunciata a inizio settimana, ma è chiaro come l'Asia stia diventando un mercato sempre più centrale della MotoGP, che già gareggia in Qatar, Indonesia, Giappone, Thailandia e Malesia. Carmelo Ezpeleta, Ceo della Dorna, ha così commentato l'ingresso dell'India nel Motomondiale: ''Siamo molto orgogliosi di annunciare che il Buddh International Circuit farà parte del calendario 2023. Abbiamo molti fan in India e siamo entusiasti. L'India è un mercato chiave per l'industria motociclistica e quindi, analogamente, per la MotoGP™ in quanto apice del mondo delle due ruote. Non vediamo l'ora di correre al Buddh International Circuit e di dare il benvenuto ai fan accorsi per vedere questo incredibile sport di persona''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/09/2022