MotoGP Thailandia 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP torna nel sud est asiatico dopo tre anni per il Gran Premio della Thailandia: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Buriram

GP DELLA THAILANDIA IN TV Dopo quattro vittorie e un secondo posto si è arrestata in Giappone la rincorsa di Francesco Bagnaia al primo posto nella classifica iridata. Fabio Quartararo, pur in difficoltà a Motegi, ha difeso con i denti la posizione e portato il vantaggio sull'italiano della Ducati a 18 punti e su Aleix Espargaro (Aprilia) a 25 punti. Matematicamente in lizza per l'iride c'è ancora anche Enea Bastianini (Ducati), con un ritardo di 49 punti dal pilota francese della Yamaha, ma per la vittoria nella gara di Buriram occhio anche agli outsider: da Jack Miller (Ducati), fresco vincitore in Giappone, a Brad Binder (KTM), dai due del team Pramac, Johann Zarco e Jorge Martin, al rinato Marc Marquez (Honda), che in Giappone è giunto quarto e che a Buriram conquistò il suo ottavo titolo iridato. Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel diciassettesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento asiatico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

La pista di Buriram, Chang International Circuit, MotoGP Thailandia

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 30 settembre

04.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

04.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

05.50 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, NOW)

08.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

09.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

10.05 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, NOW)

Sabato 1 ottobre

04.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

04.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

05.50 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, NOW)

07.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 13.45)

08.30 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 13.45)

09.25 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, NOW)

10.05 - Qualifiche - MotoGP (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 13.45)

Domenica 2 ottobre

05.00 - Warm Up Moto3, MotoGP, Moto2 (SKY, NOW)

07.00 - Gara Moto3 (SKY, NOW, differita TV8 alle 11.15)

08.20 - Gara Moto2 (SKY, NOW, differita TV8 alle 12.30)

10.00 - Gara MotoGP (SKY, NOW, differita TV8 alle 14.15)

MotoGP Thailandia 2018, Buriram, partenza

Il Chang International Circuit di Buriram è uno dei tracciati più giovani del panorama internazionale. Progettato dall'architetto tedesco Hermann Tilke e ultimato nel 2014, è parte del calendario Superbike dal 2015. In MotoGP è approdato col botto nel 2018, visto che è stato teatro dell'assegnazione dell'ottavo iride di Marc Marquez con la Honda, ma dopo la seconda edizione nel 2019, per due anni non si è corso nel sud est asiatico a causa della pandemia. La pista di Buriram è lunga 4,6 km ed è composta da 5 curve a sinistra e 7 a destra, per una carreggiata di 12 metri e un rettilineo più lungo di 1000 metri esatti. Il record della pista appartiene a Marc Marquez, che nel corso della gara del 2018 siglò con la sua Honda il fast lap in 1'31.471. Suo anche il record sul giro secco, ottenuto in una sessione di prove libere sempre nel 2018 con il tempo di 1'30.031. Il record di velocità sulla pista, infine, appartiene ad Andrea Dovizioso, che ha toccato i 330.4 km/h in fondo al rettilineo.

Buriram International Circuit

Pioggia, pioggia e ancora pioggia: questo attende la MotoGP nel secondo weekend asiatico consecutivo, con temperature però alte e comprese tra i 24° e i 30°. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 30 settembre: temperature: max 29°, min 24°; temporale, precipitazioni 80%, umidità 84%, vento 16 km/h.

Sabato 1 ottobre: temperature: max 30°, min 24°; temporale, precipitazioni 70%, umidità 80%, vento 11 km/h.

Domenica 2 ottobre: temperature: max 29°, min 24°; temporale, precipitazioni 70%, umidità 82%, vento 10 km/h

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti il weekend.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/09/2022