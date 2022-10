Moto2 Thailandia 2022: dalla pioggia sbuca Arbolino! Vittoria con metà punti

ANCORA ITALIA! Punti dimezzati ma vittoria intera per Tony Arbolino al Gran Premio della Thailandia! ''El Tiburon'', lo squalo, non poteva trovarsi in condizioni migliori con l'acqua e dopo essere partito cauto, ha recuperato fino alla prima posizione, colta su Filip Salac pochi istanti prima che la gara venisse interrotta per pioggia. Si tratta della seconda vittoria di giornata per l'Italia dopo quella di Foggia in Moto3, nonché della seconda vittoria in Moto2 per il pilota milanese. Dopo vari tentativi di ripartenza la Direzione Gara si è arresa ai continui scrosci di pioggia che hanno interessato l'area di Buriram, decretando la fine della gara che non aveva però raggiunto i 2/3. Punteggi a metà, perciò, con Aron Canet autore di una strepitosa rimonta fino alla terza posizione. Nel discorso mondiale Ai Ogura, sesto dietro a Dixon e Lopez, ha guadagnato così mezzo punto su Augusto Fernandez, settimo. Celestino Vietti chiude invece in decima posizione.

🛑 @TonyArbolino leads but the red flag is brought out shortly after due to heavy rain 💦 #ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/GkbRLJ9IRM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2022

GARA CAOTICA In una gara ridotta a 16 giri (di cui una decina completati) e con partenza ritardata dalla pioggia, è successo di tutto: il primo a stendersi è stato Cameron Beaubier, che era risalito fino alla seconda piazza. L'idolo di casa Somkiat Chantra aveva provato la fuga sin dal primo metro, ma si era steso al secondo giro, quando aveva già un margine di tre secondi sul secondo. A quel punto si è ritrovato in testa Lopez davanti a un sorprendente Canet e a Dixon, con Salac e Arbolino poco lontani ma con un ritmo decisamente migliore dei primi. Mentre il diluvio fagocita anche Aldeguer, Alcoba e Dalla Porta (i primi due caduti, il secondo ritirato perché partito con le slick), al sesto giro balza in testa Salac con Arbolino che sale sul podio virtuale superando Lopez, Dixon e Canet. Il milanese passa l'ex compagno di team, complice un errore del ceco, e viene subito dopo data bandiera rossa. Dopo diversi tentativi, la Direzione Gara si arrende e decide di chiudere la questione assegnando la metà del punteggio ai primi 15. Arbolino, che in quel momento stava parlando con Quartararo, riceve la notizia e festeggia così il secondo successo in Moto2.

VEDI ANCHE

Ordine d'arrivo GP Thailandia 2022 - Classe Moto2

Classifica Mondiale Moto2 dopo il GP Thailandia 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 238,5 2 Ai OGURA Kalex JPN 237 3 Aron CANET Kalex SPA 185 4 Celestino VIETTI Kalex ITA 165 5 Tony ARBOLINO Kalex ITA 150,5 6 Pedro ACOSTA Kalex SPA 132 7 Joe ROBERTS Kalex USA 130 8 Jake DIXON Kalex GBR 127,5 9 Somkiat CHANTRA Kalex THA 120 10 Alonso LOPEZ Boscoscuro SPA 110,5 11 Marcel SCHROTTER Kalex GER 104,5 12 Jorge NAVARRO Kalex SPA 83 13 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 74 14 Albert ARENAS Kalex SPA 74 15 Cameron BEAUBIER Kalex USA 55 16 Sam LOWES Kalex GBR 51 17 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 48 18 Jeremy ALCOBA Kalex SPA 47 19 Manuel GONZALEZ Kalex SPA 44 20 Filip SALAC Kalex CZE 37 21 Barry BALTUS Kalex BEL 30 22 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 15 23 Stefano MANZI Kalex ITA 9 24 Alessandro ZACCONE Kalex ITA 9 25 Keminth KUBO Kalex THA 7,5 26 Romano FENATI Boscoscuro ITA 7 27 Gabriel RODRIGO Kalex ARG 6 28 Sean Dylan KELLY Kalex USA 5,5 29 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 5 30 Taiga HADA Kalex JPN 1,5 31 Mattia PASINI Kalex ITA 1 32 Simone CORSI MV Agusta ITA 0 33 Senna AGIUS Kalex AUS 0 34 Niccolò ANTONELLI Kalex ITA 0 35 Zonta VAN DEN GOORBERGH Kalex OLA 0 36 Rory SKINNER Kalex GBR 0 37 Alex TOLEDO Kalex SPA 0 38 Piotr BIESIEKIRSKI Kalex POL 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/10/2022